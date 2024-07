Intriga, miedo y misterio. La serie de HBO con dos temporadas que te va a quitar el sueño

Las ficciones de terror son las preferidas de muchos usuarios de las plataformas de streaming. Una de las series que se ha convertido en un icono para estos usuarios es From. Una ambiciosa ficción creada por John Griffin para Epix (lo que es actualmente MGM+) que está disponible en HBO Max. La serie se estrenó el 20 de febrero de 2022 en Estados Unidos y ese mismo año llegó a España. Cuenta una impactante historia de ciencia ficción y terror que se desarrolla en un pueblo de pesadilla en el centro de Estados Unidos, el cual atrapa a todos los que entran. Los residentes luchan por mantener la normalidad y buscan una forma de escapar, mientras enfrentan amenazas de criaturas aterradoras que salen del bosque por la noche. Un argumente espeluznante con el que From enganchó a sus seguidores en HBO la primera temporada de 10 episodios.

Detrás de la serie From hay un gran equipo que ha logrado crear una serie de ciencia ficción y suspense que ha cautivado al mundo entero. La serie From ha sido creada y producida ejecutivamente por el showrunner Jeff Pinkner (Perdidos, Alias, Fringe), y el director Jack Bender que también ha trabajado en ficciones de éxito Perdidos y Juego de Tronos. Por ahora se pueden ver en HBO Max, ahora Max, solo dos temporadas, pero la tercera está en camino y posiblemente podremos disfrutar de ella este año. Lo que no sabemos es si habrá una cuarta temporada, pero por ahora no se anuncia la tercera como la última.

La segunda temporada de From se estrenó en abril de 2023, un año más tarde de la primera. La tercera entrega se renovó en junio de 2023, pero hemos tardado en tener noticias de su estreno. Por fin según los rumores la tercera entrega llegará a Max finalmente este año, aunque no se sabe si será en otoño o comenzado el invierno.

¿Qué pasa en la serie From de HBO?

La serie From tiene todos los ingredientes de una serie de terror: un pueblo perdido que atrapa a las personas que llegan, nadie puede salir y alrededor hay un bosque en el que hay unas criaturas monstruosas con las que te puedes encontrar de noche. Con estos mimbres sus creadores han levantado una serie de proporciones descomunales.

Según la sinopsis oficial de la serie: «El misterio de un pueblo de pesadilla en el centro de América, que atrapa a todos los que entran. Sus habitantes luchan por mantener una apariencia de normalidad, pero también deben lidiar con las amenazas del bosque circundante; incluidas las aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol».

Un pueblo un poco anticuado en el que cuando comienza a atardecer, todos se apresuran a volver a casa. Como si fuera un ritual Sheriff Boyd (Harold Perrineau) camina por las calles tocando una campana. Si alguno de sus habitantes intenta salir por la carretera, un árbol le bloquea su camino y si da la vuelta al pueblo para salir por otro lado, se vuelven a encontrar con el mismo árbol que no les deja salir. Una situación desconcertante a los que se enfrentan todos los que llegan al pueblo.

Lo que engancha de From, además de su fotografía y la interpretación de sus protagonistas, es esa sensación de que todos los habitantes saben lo que está ocurriendo, pero ellos disimulan para llevar una vida normal y no asustar a los que acaban de llegar. Pero en el fondo todos están buscando la forma de escapar de este extraño pueblo. Y lo que queda claro en los primeros episodios es que todos los que llegan se quedan atrapados en la ciudad y por la noche, hay criaturas extrañas que si pones un pie fuera, te destrozan sin piedad.

El reparto de la serie en HBO Max

Los protagonistas de esta serie son el actor Scott McCord que interpreta el papel de Victor, el actor Harold Perrineau el de Boyd Stevens y la actriz

Catalina Sandino Moreno el de Tabitha Matthews. Además, en el reparto está la actriz Elizabeth Moy que da vida a Tian Chen Liu, Avery Konrad

A Sara Myers, Hannah Cheramy a Julie Matthews, Corteon Moore a

Ellis, Pegah Ghafoori a Fatima, Chloe Van Landschoot a

Kristi, Ricky He a Kenny, Elizabeth Saunders a Donna, David Alpay a

Jade, Eion Bailey a Jim Matthews y Shaun Majumder a Father Khatri, entre otros muchos.

From es una serie a la altura de otra de terror como Chapelwaite o de ciencia ficción como Perdidos que ha logrado convertirse en imprescindible para muchos de los usuarios de HBO Max. Una serie de terror y ciencia ficción de calidad que no puedes dejar de ver si eres un gran amante del género. Este verano puede ser una buena oportunidad para ver las dos primeras temporadas de este serie que no deja a nadie indiferente.