Tiene una temporada y se basa en un relato de Stephen King. La serie de HBO que te horrorizará

Una de las series basadas en un relato del escritor Stephen King que ha tenido más éxito es Chapelwaite. Una serie de terror que se puede encontrar en el catálogo de la plataforma de streaming HBO Max y que está ambientada en la década de 1850. La serie Chapelwaite está protagonizada por Charles Boone, un hombre viudo que tras la muerte de su esposa se traslada al pueblo de Chapelwaite y allí descubre los secretos que han atormentado a su familia durante generaciones.

Recientemente los seguidores de esta serie han recibido la mala noticia de que no habrá renovación de la ficción Chapelwaite. Según ha explicado Jason Filardi, el showrunner de la serie, no podremos ver la segunda temporada de la serie: «Me temo que la historia del Capitán Boone termina en esa playa de arena desgastada de Maine. No habrá segunda temporada. ¡Gracias a todos los fans de Chapelwaite!”.

Chapelwaite fue estrenada por EPIX en 2021 y en octubre de ese mismo año llegó a HBO Max. Una serie de terror que desde el primer momento tuvo un gran éxito de audiencia. El actor Adrien Brody interpreta a Charles Boone, el protagonista de la serie basada en el relato de Stephen King Jerusalem’s Lot que se encuentra en la colección Night Shift.

Un complejo relato de terror

Esta intensa serie cuenta como después de morir su esposa, el capitán Charles Boone, traslada a su familia al que fuese su hogar, Preacher’s Corners, en Maine.

Cuando Charles Boone y sus tres hijos llegan al pueblo de Chapelwaite, empiezan a sentir que algo raro ocurre en su casa. Boone comenzará a descubrir algunos secretos terribles sobre la historia de su familia y pronto se dará cuenta de que hay una fuerza maligna en la casa.

El reparto de la serie Chapelwaite

El conocido actor Adrien Brody interpreta el papel del atribulado y cansado protagonista y en el reparto de la serie están los actores Jennifer End, Ian Ho y Sirena Gulamagus. También en la serie interviene la actriz Emily Hampshire, conocida por su divertido papel en la serie de comedia Schitt’s Creek.

Aunque sus seguidores seguro que están decepcionados porque no se va a renovar la serie para una segunda temporada, les recordamos que en las plataformas de streaming hay otras ficciones basadas en relatos y novelas de Stephen King que se pueden ver y sufrir. Por ejemplo, una buena opción pueden ser El juego de Gerald y En la hierba alta en Netflix, The Stand en Amazon Prime Video o The Green Mile en Movistar+.