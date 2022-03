La serie Peaky Blinders se ha convertido en una de las preferidas de muchos espectadores. El pasado domingo 27 de febrero se comenzó a emitir la temporada 6 de Peaky Blinders a través de la BBC pero todavía no sabemos cuándo tendrá lugar el estreno de la serie en Netflix.

El primer episodio de la sexta temporada de Peaky Blinders se ha convertido en el más visto de la historia de la ficción con 3,8 millones de espectadores. La quinta temporada ya había llegado al principio de su emisión a 3,7 millones de espectadores y logró batir récords al final al alcanzar los 3,8.

Esto significan que los Peaky Blinders siguen teniendo en su sexta temporada un público fiel que siempre está esperando nuevos episodios, Además, con las cifras que ya ha alcanzado seguro que va a mantener unas cifras de audiencia muy altas.

¿Cómo ver los nuevos episodios desde España?

Hay que tener en cuenta que el canal oficial de la serie Peaky Blinders es BBC One y desde los televisores de España y América Latina no se sintoniza esta cadena. Por lo tanto, hasta que estrene en Netflix no se podrá ver la serie por televisión en España.

La única forma oficial de poder ver la serie en directo mientras se emite es a través de su plataforma en streaming iPlayer. El problema es que solo se puede ver si se está registrado y para ello necesitarás demostrar que pagas la cuota de televisión. Existen triquiñuelas para registrase como con un código postal británico aleatorio u otras, pero con ello te saltarías los términos de uso.

Además, según los expertos, hay que tener instalada una conexión VPN en tu ordenador, smartphone o tablet. Otra alternativa es buscar el canal BBC One en un agregador de canales que fácilmente puedes encontrar en Google, aunque hay que tener cuidado con los virus y saber que tampoco se cumplirían los términos de uso ni se cumple con la legalidad. Los episodios de Peaky Blinders también se pueden recuperar en iPlayer, pero de nuevo necesitarás haberte registrado y usar una conexión VPN.

Nuevas incorporaciones

En la nueva temporada de Peaky Blinders que se podrá ver pronto en Netflix España su protagonista Tommy Shelby tendrá que enfrentarse a su reto personal más difícil al mismo tiempo que siente la amenaza del fascismo, al borde de una guerra mundial y, además, tendrá que luchar contra graves amenazas de América.

En la sexta temporada regresarán los principales actores de la serie como Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle, Anya Taylor-Joy y Tom Hardy. También contará con nuevas incorporaciones como Stephen Graham, Conrad Khan, Amber Anderson y James Frecheville.