Uno de los estrenos de series más esperado para 2022 es la sexta temporada de la serie Peaky Blinders en Netflix. La cadena BBC lanzó el primer día del 2022 un siniestro tráiler de la última entrega de la serie. En él hemos podido ver unas primeras imágenes tensas de las que deducimos que el final va a estar a la altura del resto de la serie.

En el tráiler hemos podido ver al protagonista de la serie Tommy Shelby, al que da vida de nuevo el actor Cillian Murphy, enfrentándose a todo lo que se le pone por delante. En él, además, aparecen las primeras imágenes del personaje que va a interpretar el actor Stephen Graham, uno de los grandes fichajes para esta sexta temporada.

Lo que sabemos de la sexta temporada

Si no habéis visto la quinta temporada, os recomendamos que no sigáis leyendo porque os podéis encontrar algún spoiler. Por ahora lo único que sabemos es que se estrenará a principios de 2022, posiblemente en febrero según los rumores no ha anunciado nada de forma oficial. Los retrasos del rodaje por la pandemia del coronavirus han retardado el estreno de la serie.

En la última temporada ya pudimos ver que el fascismo estaba llegando al mundo. Según explicó a Deadline Caryn Mandabach, productora ejecutiva de la serie, ”la última temporada de nuestros queridos Peaky Blinders va a ser la mejor hasta ahora. La asombrosa habilidad de Steve para ser profético sobre los eventos mundiales solo se compara con su habilidad para hacer de Tommy Shelby el personaje más indeleble de nuestro tiempo”.

Hay que recordar también que la quinta temporada terminó con un Tommy Shelby muy desesperado y quizás al borde del suicidio. Pero tal como hemos visto en el tráiler de la serie, parece que el personaje vuelve a levantar cabeza… Además, la sorprendente reaparición de Tom Hardy puede interpretarse como que ni siquiera un disparo en la cabeza puede significar la muerte de uno de los miembros de este duro clan.

Además de Cillian Murphy como protagonista, también regresarán en esta temporada final Paul Anderson como Arthur Shelby, Finn Cole como Michael Gray y Sophie Rundle como Ada Thorne. Lo que no se sabe es si el personaje de Polly Gray estará ya que la actriz Helen McCrory falleció el pasado mes de abril a causa de un cáncer.

El futuro del clan

El creador de Peaky Blinders Steven Knight anunció este mismo año que continuará con las aventuras de este extraño clan. “El coronavirus cambió nuestros planes. Pero puedo decir que mi plan desde el principio era acabar con Peaky con una película. Eso es lo que va a pasar”, explicó en Deadline.

Tendremos que esperar a que la BBC anuncie oficialmente la fecha de estreno de la sexta temporada de la serie y a que comencemos a tener más noticias sobre el final de los invencibles Peaky Blinders.