Chris Evans habla de la importancia de su bigote en ‘El agente invisible’

El agente invisible no es sólo el estreno más potente de este verano en Netflix, sino que podría considerarse como uno de los blockbusters del verano. No es para menos, el titulo dirigido por los hermanos Russo (Vengadores; Infnity War y Endgame) le ha costado a Netflix 200 millones de dólares, sin contar todo el trabajo promocional posterior. Es, con diferencia la apuesta más seria de la empresa de streaming por el cine de acción, pues nunca han desembolsado tanto dinero por un producto. Parte de ese presupuesto tiene que ver con sus tres estrellas protagonistas: Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans. A juzgar por el tráiler, los tres lucen espectacularmente en el tráiler, aunque quizás el más cansado es Evans, luciendo un bigote bastante atípico para un personaje de su edad. El ex Capitán América ha querido hablar de la relevancia de ese rasgo estético tan característico de Lloyd, su antagonista:

“Leí (el guion) y me atrajo mucho Lloyd. Estaba muy bien escrito y no tengo la oportunidad de interpretar este tipo de papeles a menudo. No creo que se así como me ven. Pero como actor, te mueres por hacer cosas así”, apuntaba Evans quien por supuesto, era preguntado por el bigote. “¿Qué puedo decir? Ciertos personajes simplemente cobran vida a través de algo simple, ya sea un vestuario o un accesorio. En el momento en que creamos ese bigote dije ‘oh, ahí está, ahí está ese psicópata’, terminaba de explicar el actor de Puñales por la espalda.

Instantes después, Chris Evans comenzó a elogiar a su compañero de reparto Ryan Gosling. “Me dijeron que Gosling iba a ser El agente invisible, y el simplemente la rompió. Estaba tan emocionado de que alguien de su calibre salte a bordo, porque simplemente hace que todos sean mejor”.

Fuera del trío estelar de caras conocidas, el resto del reparto de El agente invisible es de sobra reconocido. Billy Bob Thorton, Jessica Henwick, Wagner Moura o la estrella de Los Bridgerton, Regé-Jean Page conformarán los principales papeles secundarios. La cinta de acción tendrá un estreno reducido en cines el 15 de julio, y una semana más tarde, llegará al servicio de streaming (22 de julio).