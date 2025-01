Benedict Cumberbatch revela varios datos importantes sobre el futuro del Doctor Strange en Marvel

Tras el anuncio del regreso de Robert Downey Junior como el villano Dr. Doom y la hipotética vuelta de Chris Evans como el Capitán América, parece que los marvelitas han recuperado la sonrisa sobre el futuro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). No es para menos, pues salvo contadas excepciones, las cintas y series posteriores al enfrentamiento de los Vengadores contra Thanos han dejado mucho que desear, siendo para más inri, fracasos económicos tremendos para el estudio de la talla de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o The Marvels. Pero ahora que los hermanos Russo dirigen de nuevo los futuros planes de Kevin Feige, queda saber qué personajes cobrarán más importancia en este organigrama de superhéroes. Algo sobre lo que se acaba de pronunciar Benedict Cumberbatch, actor que interpreta al Doctor Strange.

Sin un heredero claro para Iron Man, con un Thor en fase de paternidad tras Thor: Love and thunder y con un Capitán América que no sabemos en qué condiciones regresará, a los Vengadores no les quedan muchos líderes que puedan comandar las amenazas que se aproximan. Aunque también es verdad que nos sabemos cómo piensa la casa de las ideas deshacerse del fallido antagonista Kang el conquistador, al que dio vida el cancelado Jonathan Majors. Por ello, lo más probable es que además de un crecimiento jerárquico del Spider-Man de Tom Holland, Strange termine siendo (otra vez) un perfil fundamental en los acontecimientos que cerrarán definitivamente las líneas de los multiversos. Sin embargo en una reciente entrevista, el británico ha revelado tres noticas sobre el futuro de su rol. Una es mala, otra buena y la última…extraña, valga la redundancia con la traducción literal de su nombre.

El futuro de Benedict Cumberbatch

Tras el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, Benedict Cumberbatch parece haberse tomado un descanso del género. En 2023, protagonizó varios cortometrajes de Wes Anderson para Netflix, plataforma para la que también estrenó la reconocida miniserie, Eric. Su futuro más inmediato, está ligado al del cineasta indie, quien en 2025 estrenará The Phoenician Scheme, pero también trabajará a las órdenes de Justin Kurzel en 2026 con Morning. No obstante, ninguna de estas aventuras fílmicas son comparables a la expectación que hay en torno a la vuelta del hechicero supremo.

Porque mucho se ha hablado de lo rentables que son los personajes del hombre araña o Los Vengadores, pero lo cierto es que Cumberbatch y Strange han estado presentes en los más grandes taquillazos de la franquicia. Su última cinta logró 955 millones de dólares y Spider-Man: No way home, donde tiene un papel relevante, terminó facturando para la major unos 1.952 millones de dólares, convirtiéndose en la séptima película más taquillera de la historia del cine en 2021. Pero, ¿qué es lo que sabemos sobre su aparición en las futuras Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars?

La primera de las noticias es la peor para los fans. Así lo ha revelado el propio Benedict Cumberbatch en una charla para Variety: «¿Es un spoiler? ¡A la mierda!», contestaba después de esclarecer que no estaría en la primera película del supergrupo que dirigirán Joe y Anthony Russo.

Como bien revelaba al medio, la ausencia de Cumberbatch en Doomsday tiene que ver con que «el personaje no encaja con esa parte de la historia» y, aunque probablemente no debería haber revelado mucho más, el nominado al Oscar aseguró que el Doctor Strange estaría en «muchas partes» en Vengadores: Secret Wars. El desenlace final está programado para llegar a los cines en 2027 y según contó, el hechicero sería «bastante central para el futuro». Esta era la revelación «extraña» a la que nos referíamos, mientras que por último, la nota positiva es la noticia de la aparición del maestro de las artes místicas en un tercer largometraje en solitario:

«Están muy abiertos a hablar sobre el próximo camino. ¿Qué parte de la historia del cómic quieres explorar para que Strange pueda seguir evolucionando? Es un personaje muy rico para interpretar. Es un humano complejo, contradictorio y problemático que tiene habilidades extraordinarias, así que hay cosas potentes con las que jugar», terminaba de explicar.

Los próximos estrenos de Marvel

El UCM nos traerá este 2025, tres superproducciones. La más cercana es la de Capitán América: Brave New World, programada para aterrizar en los cines el próximo 14 de febrero. Eso sí, el «plato gordo» llegará con los Thunderbolts el 30 de abril y sobre todo, con el reboot de Los Cuatro Fantásticos, pensado para ser el gran blockbuster del verano, el 25 de julio.