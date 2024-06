Benedict Cumberbatch pone fecha a su regreso como Doctor Strange en el UCM

Con los malos resultados del cine de superhéroes en 2023, Marvel y DC han dilatado su actividad en la industria. Sobre todo en el caso de la Casa de las Ideas. La marca propiedad de Disney va a reducir su actividad anual, bajo la nueva política restrictiva del CEO Bob Iger. Unas medidas necesarias tras las pérdidas económicas derivadas de proyectos como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels. Con ello, a partir de ahora la major estrenará un máximo de tres largometrajes y dos series al año. Concentrando sus energías en las historias y los personajes más reclamados por el público. Es por eso que los fans marvelitas están encantados con las últimas declaraciones de Benedict Cumberbatch. El actor ha dado vida en varios títulos al Doctor Strange y ahora, acaba de poner fecha a su regreso como el poderoso hechicero de las artes ocultas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

La última vez que vimos a Cumberbatch interpretando al superhéroe fue en el título individual de la saga, la secuela Doctor Strange y el multiverso de la locura. El filme dirigido por Sam Raimi fue uno de los últimos resquicios de cierto riesgo autoral por parte de la compañía, suponiendo un soplo de aire fresco a la franquicia. Además la segunda parte fue un rotundo éxito para la taquilla, recaudando 955 millones de dólares en la taquilla mundial. Pero ¿en qué nueva entrega del UCM podremos ver al nominado al Oscar recuperar a su personaje? El intérprete británico lo ha contado en una entrevista reciente.

Benedict Cumberbatch y el UCM

Lo cierto es que Benedict Cumberbatch estuvo a punto de no interpretar a Strange, debido a conflictos en la programación. Sin embargo, a diferencia de otros actores que reniegan del género, él está encantado de haber pertenecer al rico universo de las viñetas: «La alegría de interpretado es inmensa, pero también la alegría de interpretarlo significa que puedo ayudar a crear y servir de plataforma para historias y escritura. Es un regalo en muchos , muchos sentidos en mi vida».

En la charla, Cumberbatch adelantó que el rodaje de su nueva participación podría suceder pronto, explicando que la siguiente aparición del Doctor Strange llegaría con la de los demás Vengadores. «Ha sido una relación encantadora con Marvel desde que fui seleccionado. Tengo muchas ganas de que llegue Vengadores el próximo año, que está preparando una tormenta», confesaba el actor de The Imitation Game.

No sabemos muy bien si Cumberbatch se referirá a Vengadores: The Kang Dynasty o si por el contrario, piensa en Vengadores: Secret Wars. Lo cierto es que desde que surgieron los malos resultados de la tercera película del hombre hormiga y el escándalo en torno al actor Jonathan Majors, Se desconoce por completo el rumbo final que tendrá adquirirá la Fase 6 ideada por Kevin Feige y su equipo. Desde luego Majors no volverá a interpretar al rol y se desconoce incluso si desde la parte ejecutiva desean seguir explotando al antagonista con otro intérprete. Se sabe que el guionista Jeff Loveness trabaja en la reescritura de un guion que para empezar, ya no lllevará por nombre la coletilla de «The Kang Dynasty» y en la que están confirmados como reparto Hailee Steinfeld, Jeremy Renner, Kathryn Newton, Paul Rudd y Anthony Mackie. En principio, la que será la quinta entrega de los Vengadores llegará a los cines el 30 de abril de 2026. El único pero es si ese nuevo borrador de guion y selección de casting llegarán a tiempo para proyectarse en los cines en la fecha prevista. Eso sí, al menos Cumberbatch tiene bastantes esperanzas puestas en volver a colgarse la capa roja.

Está previsto que en 2027 aterrice en las salas Vengadores: Secret Wars. Cinta punto y final a la Fase 6 y primera ocasión en la que se juntará a la vieja guardia, Chris Hemsworth (Thor), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk) y Anthony Mackie (nuevo Capitan América) con la nueva camada de superhéroes compuesta por Dominic Thorne (Iron Heart), Simu Liu (Shang-Chi), Xochitl Gomez (América Chavez) e Iman Vellani (Ms.Marvel), entre otros.

Los próximos estrenos de Marvel

Los Vengadores siempre ha sido la marca más especial de Marvel. Las cuatro entregas ocupan puestos en la lista de 15 películas más taquilleras de la historia. No obstante hay otra propiedad intelectual de personajes que le ha robado completamente el interés en los últimos meses. Hablamos de el reboot de Los Cuatro Fantásticos. Una historia preparada para estrenarse en 2025 que contará con un reparto de estrellas comandado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach. También sabemos que Julia Garner dará vida a una versión femenina de Estela Plateada y que Ralph Ineson pondrá su voz a Galactus.