‘Bad Boys 4’ adelanta su estreno: El regreso a la acción de Will Smith

Bad Boys 4 o como la franquicia se ha llamado habitualmente en España, Dos policías rebeldes, ha sufrido varios problemas en el desarrollo de su producción. Para empezar, la paralización de todos los proyectos que tuviesen algo que ver con Will Smith, después de la famosa bofetada de los Oscar de 2022. Pero, para más inri, la saga de Sony Pictures sufrió como muchas otras películas y series, la huelga de guionistas y actores. Un parón que duró hasta casi finales del pasado año y que desde entonces, ha tenido que esperar para reanudar su rodaje, cambiando una fecha de estreno que estaba fijada inicialmente para el 14 de junio de 2024. No obstante, hay buenas noticias para los fans de la dupla de policías formada por Mike (Smith) y Marcus (Martin Lawrence), ya que la empresa nipona ha reubicado su llegada a las salas y por fin, podremos verla el próximo 7 de junio de este mismo año.

Por el momento, Bad Boys 4 no tiene siquiera un título oficial aunque sabemos que la productora y distribuidora quiere proyectarla en IMAX y otros formatos gigantescos para promocionar una gran experiencia en cines. La decisión de adelantar el estreno por parte de Sony, le hará enfrentarse en la taquilla al remake de El cuervo y la ópera prima de Ishana Shyamalan, The Watcher, ambas pensadas para aterrizar en la cartelera también el 7 de junio. La que ya no estará en esa ronda de estrenos será el spin-off de John Wick, Ballerina. La cinta de acción protagonizada por Ana de Armas se retrasará todo un año, pasando del 7 de junio de 2024 al 6 de junio de 2025.

‘Bad Boys 4’: Una franquicia lucrativa para Sony Pictures

La propiedad intelectual de Sony llegó a los cines en 1995, siendo un auténtico taquillazo para la compañía, que terminó derivando en otras tres entregas más. La última fue Bad Boys For Life. Una tercera parte que tuvo varios problemas para aterrizar en los patios de butacas, pero que finalmente terminaría recaudando 426 millones de dólares en la taquilla del 2020. Superando así, las ganancias de sus predecesoras y elevando en un total de 840 millones de dólares en las arcas totales de la saga en la gran pantalla.

Sus dos protagonistas no serán los únicos que regresarán para Bad Boys 4, pues la dupla de directores formada por Adil El Arbi y Bilall Fallah volverán a colocarse tras las cámaras, después de haber dirigido ya, Bad Boys For Life. Los cineastas, autores de la malograda película de Batgirl, explicaron ya el pasado año que esta entrega tendría una dirección mucho más “funky”:

“Con las películas de Jerry Bruckheimer (productor de la compañía), siempre tendemos a pensar en toda la acción y las locas explosiones. Pero en realidad, son los personajes de sus películas la razón por la que al público le encanta verlas. Entonces, Profundizamos más y más en esos momentos de los personajes. Pero todo lo que aprendimos, en términos de movimientos de cámara y simplemente dirección en el set, intentamos esforzarnos e ir aún más lejos. A veces teníamos algunos momentos originales y tomas que no probamos en la última porque tal vez era un poco más clásica. Esta vez, nos volvemos más funky y más locos”.

Con sólo 19 millones de presupuesto, la primera cinta de Policías rebeldes consiguió generar 141 millones en la taquilla mundial, mientas que la secuela, amasó unos 273 millones, posicionando a la saga como una de las cintas referentes en la acción de los 90 y de la primera década del siglo XXI. Además de Smith y Lawrence, el reparto de Bad Boys 4 tendrá a Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Eric Dane, Rhea Seehorn, Ioan Gruffudd, Paola Nuñez y Melanie Liburd, entre otros.

El regreso de Will Smith al cine de acción

El 2022 supuso un año un tanto extraño para la carrera de Will Smith. Por un lado, consiguió un Oscar (El método Williams) que llevaba más de una década buscando, pero otro protagonizó una de las imágenes más bochornosas de la historia de la Academia, al agredir a Chris Rock después de que este hiciese un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. Desde entonces, ese año consiguió estrenar Hacia la libertad en Apple TV+, pero no pudo arrancar ninguno de sus futuros proyectos. Bad Boys 4 supondrá su regreso al cine de acción, cuatro años después de protagonizar la última entrega de la franquicia. Falta saber si el público habrá perdonado su actitud en la gala de los Oscar o si en cambio, ese imán que siempre ha supuesto su presencia para la taquilla, se ha desvanecido para siempre.