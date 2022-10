Anya Taylor-Joy y Miles Teller estarán juntos en ‘The Gorge’

Anya Taylor-Joy y Miles Teller estarán juntos en la nueva producción de Apple Original Films, The Gorge. Según Deadline, la producción se define como “una historia de amor, con grandes dosis de acción que cambiará el género. ¿Lo más sorprendente de todo? La decisión de colocar en la dirección a Scott Derrickson, un realizador que durante los últimos años se ha especializado en el género del terror.

Derrickson fue el encargado de dirigir la película origen del Doctor Strange y la reciente The Black Phone. Por el momento se desconocen datos sobre la trama, más allá de los implicados confirmados por el medio norteamericano. La participación en el proyecto de Teller se confirmó el pasado agosto, en la que además ejercerá de productor ejecutivo. La joven estrella todavía está en boca de todos junto a Tom Cruise, gracias al taquillazo mundial que ha supuesto Top Gun: Maverick. Por otra parte, Taylor-Joy tampoco ha estado parada. Retomo su papel para finalizar Peaky Blinders, protagonizó The Northman y The Menu y a finales de mes, estrenará en nuestro país Ámsterdam. En el futuro 2023 tampoco pasará desapercibida, ya que pondrá su voz a la princesa Peach en la película de Super Mario Bros y protagonizará el spin-off de Mad Max, Furiosa.

Actualmente, Miles Teller se encuentra grabando su voz para El arca y el oso hormiguero y después de The Gorge, rodará The Fence a las órdenes del cineasta islandés Grimur Hákonarson y Not Without Hope, un drama de supervivencia sobre un grupo de amigos que naufragan su barco pesquero frente a la cosa de México.

El guion de The Gorge viene firmado por Zach Dean, guionista de La guerra del mañana y La huida entre otros títulos. Apple todavía no ha fijado una fecha definitiva para este nuevo título, pero con un catálogo bastante menor que el de sus principales competidoras, el servicio de streaming ha conseguido hacerse con un hueco del mercado, gracias a la alta calidad que maneja en sus producciones. De hecho, en la pasada edición de los Oscar, la ganadora fue CODA: Los sonidos del silencio, el drama familia sobre la discapacidad auditiva que distribuía la empresa creada por Steve Jobs.

La unión de Derrickson, Taylor-Joy y Teller bajo el manto de Apple no hace más que prometer que The Gorge será uno de las propuestas más llamativas del 2023.