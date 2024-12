Anne Hathaway «está desesperada» por protagonizar una película navideña

Habiendo transcurrido ya la mitad del mes de diciembre, la Navidad entra en la recta definitiva de su esplendor. Dentro de nada, las comidas copiosas y los regalos inundarán las casas y con ellos, la predisposición hacia un tipo de cine que lleva varias semanas ocupando las listas del contenido más visto en plataformas como Netflix. Y es que aunque el subgénero en sí mismo no suele ser el adalid de la excelencia cinematográfica, su naturaleza estacional despierta en los espectadores un eco de amabilidad honesta hacia este tipo de relatos. Un sentimiento que comparten incluso algunas estrellas de cine como Anne Hathaway, quien en una reciente entrevista acaba de expresar su deseo de protagonizar una película navideña.

La carrera de la actriz norteamericana ha estado desde prácticamente sus inicios, llena de éxitos comerciales y críticos. Hathaway comenzó su andadura interpretativa siendo una «chica Disney» en la icónica Princesa por sorpresa y poco a poco, fue quitándose de encima esa etiqueta a través de dramas solemnes de la talla de Brokeback Mountain o Los miserables, musical por el cual acabaría consiguiendo su primer y hasta el momento único premio Oscar de su carrera. Ahora, tras unos años manteniendo un perfil alejado de la primera línea de Hollywood, el éxito reciente de La idea de tenerte y varios proyectos futuros le han devuelto buena parte de esa condición otrora que la posicionó en la esfera de los mayores reclamos de la industria. No obstante, eso no evita la apetencia de la neoyorquina por seguir presente en producciones sin demasiadas pretensiones artísticas. Ahí está su regreso al personaje de Mia en Princesa por sorpresa 3 o el de Emily Charlton en El diablo viste de Prada 2. Por ello, las declaraciones de Anne Hathaway y sus deseos de liderar una película navideña no son contradictorios con su filosofía profesional. Siendo algo que sí o sí, quiere llevar a cabo en algún momento de su filmografía.

Anne Hathaway y su película navideña

Por el momento, se desconoce si la protagonista de Colossal tiene cerrada alguna participación dentro del género de las luces y guirnaldas, pero lo que parece evidente es el deseo de Hathaway sobre estar al menos en una cinta de esta tipología antes de jubilarse en el futuro.

En pleno renacimiento profesional en el que volverá a ser dirigida por alguno de los cineastas más punteros, a la estrella no le importa que una propuesta sin un gran reclamo académico pueda frenar su tendencia nuevamente ascendente en la meca del cine.

«No he hecho ninguna gran película navideña. Sé que es algo extraño en la lista de cosas que hacer antes de morir, pero estoy desesperada por hacer una película navideña», le explicaba Anne Hathaway a Women’s Wear Daily. Sus trabajos conocidos en los próximos años no parecen responder a ese interés. En cambio, quizás la secuela tardía de Princesa por sorpresa pueda tener ese punto temático que tanto ansía la intérprete. A priori, desconocemos el argumento de la continuación y ni siquiera sabemos con certeza si el regreso de la monarca de Genovia terminará llegando a buen puerto.

Por otro lado, gracias a su implicación en futuras proyecciones tenemos claro que la presencia de la actriz dará mucho que hablar en los próximos dos años.

Sus futuros proyectos

Aparte de la vuelta a sus narrativas más nostálgicas, El diablo viste de Prada 2 y Princesa por sorpresa 2 no serán los únicos reencuentros artísticos de la estrella. Hace bien poco, supimos de la presencia de Hathaway en la nueva película de Christopher Nolan. El último director ganador del Oscar ya trabajó con ella en El caballero Oscuro: La leyenda renace y en Interstellar, siendo esta su tercer filme juntos en una historia todavía sin título oficial. Lo que sí está confirmado es el casting de grandes estrellas que la acompañarán en lo que se antoja como una blockbuster de ciencia ficción. Así, en 2026 la veremos acompañar a Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o y Charlize Theron en un producto producido por Universal Pictures.

Hace poco, Hathaway expresó su agradecimiento y deseos de volver a trabajar a las órdenes del cineasta y de su mujer, la productora Emma Thomas: «Quiero mucho a Chris y a Emma Nolan, y que me inviten a su mundo es, quiero decir, sé por experiencia que es uno de los mejores lugares en los que te puedes encontrar. Que me inviten dos veces me pareció algo muy especial, tres me pareció que hubiera sido un actitud codiciosa, así que nunca me permití tener la esperanza de que eso sucediera, y eso me ha emocionado. Me hace sentir que estoy haciendo algo bien».

2026 también será el año donde la estrella volverá a trabajar con James gray en Paper Tiger y donde colabore por primera vez con David Robert Mitchell (It Follows), a través de la intrigante Flowervale Street.