Ana Terradillos entrevista a Ábalos y explota ante el ‘caso Koldo’: «Se creen que la Policía es tonta»

Ante la tormenta política que ha supuesto el caso Koldo y la no dimisión de José Luis Ábalos, Ana Terradillos ha dado un golpe en la mesa de La mirada crítica en Telecinco. “Se creen que la Policía es tonta” ha dicho la presentadora este miércoles ante las evidencias de este caso de corrupción del PSOE. Además, la periodista ha entrevistado en directo al propio Ábalos, quien se mantuvo firme en su decisión de no renunciar a su acta y pasarse el Grupo Mixto: «No voy a entrar en ninguna pelea con el que sigo considerado mi partido.No hay manta. no puedo tirar de ella porque no existe He estado hablando con Sánchez hasta esta última semana en la que ha ocurrido esto”.

El ‘caso Koldo’ y la no dimisión de Ábalos

Desde que estalló el caso Koldo de supuesta corrupción socialista por la compra de mascarillas durante la pandemia la semana pasada, todas las miradas se han puesto en José Luis Ábalos, ex ministro y número 2 del PSOE en la primera etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Aunque el ex responsable de Transportes no está siendo investigado por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que instruye la causa, pese a que hay más de veinte detenidos, sus compañeros de partido creen que el que fuera secretario de Organización debería asumir su responsabilidad por haber tenido a Koldo García de asesor y no haber fiscalizado su labor.

El 27 de febrero, un día después de que la Ejecutiva Federal le hubiese exigido su dimisión, Ábalos celebró una rueda de prensa para anunciar que había decidido mantener su escaño en el Grupo Mixto, junto a cuatro diputados de Podemos, uno del BNG, otro de Coalición Canaria y uno más de UPN.

La indignación de Ana Terradillos

Este miércoles 28 de febrero La mirada crítica ha mostrado las imágenes de las propiedades en Benidorm las cuales han sido adquiridas con nombres de personas del entorno más íntimo de Koldo González. Su mujer y su hermano podrían ser sus testaferros. Tras el Caso Koldo, él no ha querido asumir responsabilidades y ha acusado a Santos Cerdán de encontrarse en la misma situación. Según se vio en el programa de Telecinco, la UCO ha investigado tres de los inmuebles que ha comprado González en Benidorm, en primera línea de playa por 444.000 euros. Uno de estos pisos ha aumentado su valor catastral en un 77%. La UCO ha detectado al menos tres encuentros entre Koldo, Cueto y otros de los investigados, donde realizaban los posibles tratos millonarios.

Ante esta situación y estos datos, Ana Terradillos ha explotado en directo y ha dicho: “Dejadme que hable porque esto me parece… Se creen que la policía es tonta, estamos todos vigilados, en fin, unos más que otros evidentemente. Cuando la Guardia Civil ve esta cantidad de dinero metálico, todas estas inversiones en Benidorm, las tres, hombre pues va a ser que va a por él”.

El colaborador del programa de Telecinco, Eduardo Inda, ha comentado que “esta gente son torrentes y quiero decir otra cosa, habéis sacado en el vídeo billetes de 50 y no no, esta gente pagaba con billetes de 500 euros, que lo dice la Guardia Civil».

Terradillos entrevista a Ábalos

Ese mismo día, Terradillos ha entrevistado al ex ministro, quien ha seguido con su idea de que es inocente y de que no va a renunciar a la política. «No voy a entrar en ninguna pelea con el que sigo considerando mi partido pero discrepo con sus medidas desde el punto de vista de la legitimidad y de la utilidad o la estrategia a seguir conmigo. Me siento dolido por todo, pero sé perfectamente dónde está el origen y la causa. Yo no tengo que trasladar el foco del problema y eso es lo que duele. Lo demás es cómo se gestiona, pero ese es otro orden”.

Además, Ábalos aha asegurado no haber hablado con Pedro Sánchez desde que estalló el escándalo: «No hay manta. no puedo tirar de ella porque no existe. He estado hablando con Sánchez hasta esta última semana en la que ha ocurrido esto. Mi situación está clara y no tengo ningún lucro. Mi declaración de bienes es menor que cuando tomé posesión de Ministro y todo el mundo sabe cómo vivo. No he tenido ningún tipo de enriquecimiento y eso es la mayor garantía”.