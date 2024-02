Ana Terradillos, destrozada ante la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate: «Tengo mucha pena»

Este miércoles 14 de febrero Ana Terradillos se ha mostrado visiblemente destrozada ante la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate: “Tengo mucha pena porque les han matado”. Ha dicho la presentadora de La mirada crítica en Telecinco. Francisca María Gómez, progenitora de Miguel Ángel, una de las víctimas de la narcolancha, ha aparecido en directo en el programa de Mediaset para clamar justicia por la muerte de su hijo y su compañero.La mujer ha pedido que se haga justicia y ha subrayado los pocos medios con los que contaban en esta peligrosa misión: No hay derecho a que por falta de medios pase esto. Llevaron a mi hijo a la muerte». Ante estas declaraciones, Terradillos se ha emocionado en directo y ha transmitido sus condolencias a la afligida madre.

El dolor de una madre

El viernes 9 de febrero una narcolancha arrolló, en el Puerto de Barbate (Cádiz), a una embarcación de la Guardia Civil, asesinando allí mismo a dos agentes y dejando heridos a otros cuatro.El lunes 14, Francisca María Gómez, madre de Miguel Ángel, uno de los dos guardias civiles asesinados, habló directo con La mirada crítica para pedir más medios y clamar justicia por la muerte de su hijo y su compañero.

Francisca pidió justicia y subrayó los pocos medios con los que contaban en esta peligrosa misión: «Mi hijo sabía el peligro que corría, pero a mí no me lo decía. Sabía que era un buzo, nadador del rescate y no estaba preparado para el trabajo al que le mandaron, aunque ya lo había hecho. No hay derecho a que por falta de medios pase esto. Llevaron a mi hijo a la muerte».

Ana Terradillos se emociona

Visiblemente afectada por el dramático testimonio de la madre de Miguel Ángel, Ana Terradillos reaccionó en directo «Se me caía el corazón y tengo mucha pena con este caso porque les han matado. Hemos visto todo… cómo han ido a por ellos de esa forma tan ruin, tan indeseable, premeditada…», dijo la presentadora al borde de las lágrimas.

Un guardia civil en ‘La mirada crítica’: “Marlaska debe dimitir”

Ese mismo día, en el programa de Telecinco, Agustín Leal, guardia civil (JUCIL), compareció en el directo para responder a Marlaska tras el asesinato de los dos guardias civiles. La entrevista comenzó con Agustín Leal explicando que “ha habido un error, ha habido una mala orden en la cadena de mando. Esto viene de años, las seis patrulleras de Cádiz estaban averiadas, es una zona peligrosa y muy importante para la seguridad con el estrecho de Gibraltar con el trafico de drogas, como el terrorismo, como la inmigración ilegal”

El guardia civil continuó cargando contra el ministro de Interior: “Marlaska, el viernes, tuvo la desfachatez de que en una rueda de prensa en Algeciras estaba diciendo que todo estaba bien, que se estaba ganando la batalla, nada más lejos de la realidad. Ayer ha salido la administración con toda su batería de defensa amparándose en la demagogia para salvar a Marlaska. Todo ese dinero que dicen que se ha invertido allí no se ha visto. Llegaba ayer de Barbate a su casa, lo ultimo que he hecho al salir ha sido despedirme de mis compañeros y lo que sé es que anoche había una patrulla de la Guardia Civil con dos guardias que ni siquiera son del mismo cuartel para cubrir dos municipios, la sierra y toda la costa.

“No puede ser que dos patrulleras tengan 20 años muchas y las que pueden navegar estén averiadas, la responsabilidad en la ejecución salvaje por supuesto es del narco, si pudo haber una mala orden no lo sé, pero habrá una información que va a aclarar todos esos extremos. La culpa de la mala gestión es del ministro de Interior, del señor Marlaska, el narco se vino arriba después de la desactivación de una unidad encomiable”.

Y para terminar, dijo tajantemente que: “El ministro Marlaska no comprueba los datos ya ha demostrado que, para él, la seguridad en España no es importante. La Guardia Civil tiene un déficit abismal, nos han echado de Cataluña, de navarra. En Galicia hay elecciones y en el programa de un partido independentista pone que se va a sustituir la Guardia Civil y la Policía Nacional por una autónoma. Esto es un desastre en todos los sentidos y por eso Marlaska debe dimitir”