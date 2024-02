TVE relega la comparecencia de Ábalos al Canal 24 con un ‘error’ en el rótulo: «Anuncio mi dimisión»

¿Otro supuesto ‘fallo’ de TVE? En este caso habrían sido dos. El martes 27 de febrero José Luis Ábalos iba a comparecer después de que la Ejecutiva Federal le hubiese exigido, un día antes, que entregase el acta de diputado tras estallar el caso Koldo. Se creía que el ex ministro y número 2 del PSOE en la primera etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno iba a dimitir pero, al final, anunció que mantendrá su escaño en el Congreso, a partir de ahora en el Grupo Mixto. Esta importante comparecencia, sin embargo, no fue emitida en La 1 de TVE (principal cadena del Estado), algo que hubiese sido lógico, sino que fue relegada un canal de nicho como es el 24 horas y, encima, pusieron un rótulo supuestamente erróneo. «Comparezco para anunciarles mi dimisión». Se podía leer en la pantallas antes de que Ábalos informase de su verdaderas intenciones.

Los ‘errores’ de TVE

El 27 de febrero, a las 14.40 horas de la tarde, mientras Ábalos comparecía en el Congreso para anunciar que seguirá de diputado en el Grupo Mixto, La 1 emitía el programa Ahora o nunca. Durante las horas previas, la cadena principal de TVE había estado pendiente del tema pero en ese momento, no hubo una respuesta informativa a la altura de un canal público. No hubo adelanto ni mención alguna a la comparecencia hasta la llegada del Telediario de la tarde (se abrió con esa noticia). Sin embargo, en muchas cadenas privadas (La Sexta, Telecinco y Cuatro) sí se interrumpió la programación para dar paso al exministro o, al menos, para adelantar el contenido de su discurso.

TVE, sin embargo, emitió la rueda de prensa entera de Ábalos desde el Canal 24 Horas (de nicho y poco visto) y, para colmo se cometió un ‘error’. Cuando el exministro empezó a hablar para «Anunciar la decisión más importante de mi vida política». Los redactores del canal informativo de RTVE se adelantaron a las decisiones del ex número dos de Sánchez y pusieron el siguiente rótulo en pantalla: «Comparezco para anunciarles mi dimisión”, Al ver que no era así, que Ábalos no tenía pensado dejar su escaño, se cambió el rótulo por un simple: «No estoy acusado de nada».

Ábalos y el caso Koldo

Desde que estalló el caso Koldo de supuesta corrupción socialista por la compra de mascarillas durante la pandemia la semana pasada, todas las miradas se han puesto en José Luis Ábalos, ex ministro y número 2 del PSOE en la primera etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Aunque el ex responsable de Transportes no está siendo investigado por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que instruye la causa, pese a que hay más de veinte detenidos, sus compañeros de partido creen que el que fuera secretario de Organización debería asumir su responsabilidad por haber tenido a Koldo García de asesor y no haber fiscalizado su labor.

Pero José Luis Ábalos no ha cede a las presiones del PSOE, desafió al líder del partido al que contribuyó a aupar y asegurño, en su comparecencia, que mantendrá su escaño en el Congreso, a partir de ahora en el Grupo Mixto. «Con tanta presión, el PSOE no me ha dejado otra», aseguró el ex número 2 del PSOE a fuentes de su entorno. La Ejecutiva Federal le había exigido el lunes por «unanimidad» que entregase el acta de diputado. El ex ministro, que defiende no tener relación alguna con la presunta trama de corrupción de su ex asesor y por la que no está investigado, optó por mantener su escaño en el Grupo Mixto, junto a cuatro diputados de Podemos, uno del BNG, otro de Coalición Canaria y uno más de UPN.