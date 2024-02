Isabel Díaz Ayuso ha salido públicamente para tratar el Caso Koldo, aunque también lo ha hecho para defender a su hermano, a quien Pedro Sánchez ha decidido utilizar como comodín para defenderse de una trama que daña al PSOE. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que se trata de «una venganza personal» y que el escándalo que salpica a los socialistas «tratarán de cerrarlo en cuatro días».

Cuando se hizo público este caso, Sánchez quiso compararlo con la investigación que se llevó a cabo contra Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de Madrid, por un supuesto cobro fraudulento de una comisión de 55.000 euros de un contrato para el suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid durante la pasada pandemia. Se hizo para cargar de nuevo contra la madrileña a pesar de que esa investigación ya quedó archivada por la Fiscalía Anticorrupción en España y por la Fiscalía Europea.

Isabel Díaz Ayuso ha visitado los micrófonos de Cope, donde ha insistido en que el caso Koldo «nada tiene que ver» con el de su hermano por mucho que intente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevar a cabo una «venganza personal». «No tiene nada que ver un caso con otro porque uno no fue un caso ni siquiera y lo otro está siendo un grandísimo escándalo», ha defendido. Más tarde, la jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido en que esta «trama» tiene «unas ramificaciones tremendas» y no es «un caso puntual» sino que «podría afectar a distintos ministerios, comunidades autónomas» y en la que se habla «de cantidades ingentes de dinero en distintos países» fuera de España.

La presidenta ha querido señalar de nuevo la hipocresía de Sánchez: «Veo que van a pretender cerrar en 4 días aquello que a mí no me dejaron cerrar en 4 años teniendo todo perfectamente demostrado». Ha continuado cargando contra la gestión del Gobierno durante la pandemia Covid: “Durante los meses de la pandemia, recuerdo que el Gobierno de Sánchez nos prohibió comprar material sanitario a las comunidades autónomas, en un tiempo que era de oro, recuerdo que la Organización de la Salud, el Gobierno de Sánchez no hizo absolutamente nada hasta que la Comunidad de Madrid dio los primeros pasos y cuando nosotros nos movimos, que es lo que no nos perdonan, tuvimos ese mando único en las compras, cuando vieron que eran incapaces de traer una sola mascarilla”.

«No gestiono en base a los sentimientos»

Así de contundente ha respondido Isabel Díaz Ayuso a la pregunta del periodista Carmelo Encinas sobre qué pensaría ella en el caso de que hubiera tenido un familiar que falleciera en una residencia sin que lo atendieran, si lo podría llegar a entender y si después hubiera sido capaz de haber podido pasar página. La petición del periodista no ha gustado a la presidenta del Ejecutivo madrileño, llegando a calificarla de «maliciosa» y de «mal enfocada».

«Yo no tengo que gestionar la Comunidad de Madrid en base a sentimientos personales porque eso es lo peor que se puede hacer en política, yo gestiono para todos los ciudadanos me pase o no lo mismo que a ellos, eso es la empatía con todos, me pongo en la piel de todos los madrileños, esté o no en la misma situación», ha contestado la presidenta de la Comunidad.