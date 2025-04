Ana Rosa, sobre Trump: «Declara la guerra al mundo y Estados Unidos quedará aislado»

Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial de este jueves 3 de abril al anuncio de Donald Trump de «aranceles recíprocos e inmediatos» para todos los sectores y para el resto del mundo, con un mínimo del 10%, que escala en países y bloques concretos, como es el caso de la UE, por ejemplo, o China, que llegaría hasta el 54% final. La presentadora de El programa de Ana Rosa ha declarado que el Presidente de Estados Unidos “ha declarado la guerra comercial al planeta entero. Como si fuera Moisés bajando del monte Sinaí, el presidente americano ha mostrado sus propias Tablas de la Ley con los mandamientos para castigar los pecados del mundo”. Además, para el espacio de Telecinco ha hablado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), quien ha analizado la repercusión que estos aranceles podrían tener en nuestro país y en toda Europa.

Ana Rosa Quintana comenzaba el editorial de su programa este jueves 3 de abril hablando de la guerra comercial de Trump y lo ha hecho comparándolo con casos de corrupción en España, señalando abusos de poder y privilegios.

«Buenos días. Llegó el día D. Trump ha declarado la guerra comercial al planeta entero. Como si fuera Moisés bajando del monte Sinaí, el presidente americano ha mostrado sus propias Tablas de la Ley con los mandamientos para castigar los pecados del mundo. Bajo la premisa de «no robarás a los americanos», el primer mandamiento de Trump dice: «Estados Unidos impondrá el 34% de aranceles a China», comenzaba la presentadora.

«El segundo mandamiento señala: «Europa honrará al Tío Sam con aranceles del 20%». En la presentación de sus tasas, Trump ha arremetido contra todos. A la Unión Europa nos acusa de «estafadores», a Chica los llama «saqueadores», y del resto del mundo dice que les han violado y expoliado. Trump se refiere al día de hoy como el «Día de la Liberación» o el «Día de la Independencia Económica». Trump declara la guerra al mundo y Estados Unidos quedará aislado del Planeta», ha continuado Ana Rosa.

Ana Rosa apuntaba: «Aquí en España, tenemos nuestras propias tasas domésticas. Hoy sabemos que al hermano de Koldo no le aplicaban aranceles por los puros que se traía de República Dominicana, y además una testigo reconoce que le entregó 20.000 eurazos en efectivo. Este arancel podría llamarse «La tasa Koldo». También tenemos «La tasa Begoña». Una directiva de Google confirma que iban a invertir en su software 40.000 euros, pero acabaron pagando 110.000 euros».

Para finalizar, la presentadora ha dicho: «También tenemos una tarifa Planas, porque un socio de Aldama medió entre nuestro ministro de Agricultura y un ministro de República Dominicana para que le invitaran a visitar el país caribeño, algo que tendrá que aclarar hoy en la comisión de investigación del Senado. Y también tenemos «La Tasa sobrina». Sobrina es el nombre en clave con el que se referían a Jésica los altos cargos de Adif y Tragsa. Sobrina, como antiguamente se referían en los pueblos a la amiga entrañable del cura. La «sobrina» odontóloga de Ábalos no iba a trabajar pero cobraba su arancel puntualmente. Pero a Jésica no le regalaron nada, porque no estudió en la universidad privada».

El presidente de la CEOE: «El que no esté preocupado no es consciente de la que se nos viene encima»

Por otro lado, para El programa de Ana Rosa ha hablado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quien ha analizado la repercusión que estos aranceles podrían tener en nuestro país y en toda Europa.

«El que no esté preocupado es que realmente le falla algo o no es consciente de la que se nos viene encima. No solo le va a afectar a España, le va a afectar a todo el mundo porque es una ruptura de lo que es el mercado abierto y lo que conocemos desde hace 80 años. Es una malísima noticia y solo tenemos que ver lo que está pasando en la Bolsa», ha comenzado Garamendi.

El presidente de la CEOE ha querido dejar claro que esto «no es un problema únicamente de España»: «Afecta a toda Europa y tenemos que resolverlo entre todos. Es algo complicado porque cuando todo va bien una norma tarda 18 meses».