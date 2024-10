Ana Rosa Quintana deja perplejo a Jorge Javier Vázquez: «¿Hace cuánto que no te meten la lengua?»

Ana Rosa Quintana dejó perplejo a Jorge Javier Vázquez cuando éste despidió El diario de Jorge y dio paso a TardeAR, momento en el que ambos presentadores conversan durante unos segundos. El martes pasado, el catalán había tenido en su programa a una pareja en crisis que terminaron besándose en directo. Así, cuando Vázquez dio paso a Quintana le dijo: Ana Rosa, en tu programa no se meten la lengua de esta manera. Lo que nadie se esperaba era la pregunta que le hizo Ana Rosa a él: «¿Hace cuánto que no te meten la lengua así?». El ex conductor de Sálvame, gritó: “¡Ayer!” lo que provocó la risa de los allí presentes. Esa tarde, Quintana fue protagonista, además, por entrevistar al dúo cómico Los Morancos (que han sido recientemente estafados).

Ese día, a El diario de Jorge acudió Inma. una mujer que había decidido dejar de tener una relación a distancia y dejarle claro el tema a su pareja: «O se va a vivir con ella o que se atenga a las consecuencias», explicó el presentador.

Cuando Isra, la pareja de Inma, entró en plató dijo que «estaba enamorado un 10» de su pareja. Inma se atrevió entonces a preguntarle si se iba a vivir con ella, a lo que Isra contestó que sí. «Me voy contigo», dijo Isra para después besar a Inma apasionadamente y que tanto el presentador como el público se cayesen a aplausos para la pareja.

Tras este momento, llegó el pasado de El Diario de Jorge a TardeAR en el que los presentadores de ambos espacios suelen charlar durante unos segundos. Fue entonces cuando Vázquez le dijo a Quintana: «Ana Rosa, en tu programa no se meten la lengua de esta manera».

Lo que nadie se esperaba es la pregunta que le hizo Ana Rosa a él: «¿Hace cuánto que no te meten la lengua así?». El presentador de Telecinco respondió entre risas: «¡Ayer!».

Ante la sorpresa de Ana Rosa, la presentadora quiso dejar de lado el tema y hablar de su programa: «Bueno, déjame decir algo de mi programa, que siempre hablamos del tuyo. Hoy vamos a hablar con Los Morancos. Un promotor le ha estafado 9.000 euros. Han acabado en los juzgados».

Los Morancos en ‘TardeAR’

Efectivamente, la entrevista al famoso dúo cómico fue de lo más destacado de la tarde. La historia es la siguiente: la Audiencia de Sevilla ha condenado a un promotor de eventos a un año y medio de cárcel por estafar a Los Morancos tras celebrar un espectáculo en Telde, en Gran Canaria. Y es que el acusado falsificó, como bien han señalaron los hermanos Cadaval en TardeAR, el sello de la compañía de la que están al frente, además de la firma de su representante. Tras esto, el promotor utilizó el sello y la firma para conseguir un acuerdo con una agencia y concertó viajes por un importe de casi 9.000 euros que pagó a la cuenta de Los Morancos.

Los Morancos señalaron en el programa de Telecinco que todavía están esperando el dinero. «Este señor creo que es insolvente, entonces… él está en busca y captura. Está por ahí, no sé dónde… pero no hemos sido solo nosotros. Ha habido muchísima más gente estafada por él, como Antonia San Juan», apuntó César.