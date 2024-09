Los Morancos dejan descolocado a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: amenazaron con abandonar el plató

La noche del miércoles ha estado marcada por la visita de Los Morancos a El Hormiguero para seguir promocionando Bis a bis, el espectáculo con el que han recorrido los teatros de toda España desde hace varias temporadas y que sigue llenando por las ciudades que visitan. Cada una de sus visitas suelen estar llenas de grandes momentos divertidos, pero a Pablo Motos le pilló completamente desprevenido la broma que le gastaron nada más entrar en el plató y que estuvo provocada por el famoso Club Platino en Infinity con el que reconocen a los invitados que más veces han pasado por su mesa. Aunque muchos puedan pensar que siempre han ido juntos, no es así, por lo que no están dentro del mismo club. Eso ha provocado una discusión por culpa de la taza dorada y la silla especial que pone a los que han acudido más de 20 veces.

El desencuentro ha llegado porque supuestamente Jorge había ido una vez más al programa que su hermano con una visita en la que acudió solo, algo que César no recordaba. Esa era la diferencia para que uno fuese Infinty (20 visitas) y el otro continuase en Platino (19 visitas). El pique comenzó nada más entrar al plató, pero la discusión fue subiendo de tono durante un corte para publicidad. «Jorge, ¿qué te pasa? Te está viendo toda España», le decía César a su hermano para meterse con él, pero lejos de arreglarlo se terminó por enfadar del todo: «¡Qué me dejes! Te lo he dicho ya no me gustan las bromas que me gastas». «No te había visto así en la vida», decía Pablo Motos completamente preocupado por ver que sus dos invitados estaban discutiendo a solo unos segundos de volver de la publicidad. «Eso es que no me has visto cabreado porque también sé cabrearme. El problema es que no tengo mi taza dorada», decía después de amenazar con irse y de llegar a quitarse el micrófono.

Cuando apenas quedaban 30 segundos para volver al directo, Los Morancos han querido parar y han desvelado que todo se trataba de una broma, momento en el que el presentador valenciano ha podido respirar tranquilo, pero se ha enfadado con sus dos amigos. «Eres tonto», repetía Pablo mientras enseñaba las marcas de sudor por los nervios que tenía en la camisa.

Las amenazas de abandonar el programa surtieron efecto y por unos momentos Motos creyó que el programa se iba a pique: «Casi me da un infarto». Lo cierto es que en esta broma estaba todo el equipo de El Hormiguero compinchado, desde los cámaras, los técnicos y Jorge Salvador, socio del presentador y dueño de la productora del espacio de Trancas y Barrancas. Tan lejos ha llegado la broma que lo cierto es que los regalos del Club Infinity solo estaban preparados para César, por lo que solo él se ha podido llevar su taza dorada, su carnet y un espectacular reloj grabado con su nombre.

La explicación de los invitados es que tenían que hacer algo especial después de haber visitado tantas veces el programa, por eso decidieron que había que preparar una broma con mucho cuidado. Es por eso que elaboraron un plan y contaron con el apoyo del resto del equipo para que saliese perfecta.