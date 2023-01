Antonia San Juan confiesa en ‘Las tres puertas’ cuál es su mayor miedo como actriz

El programa Las tres puertas emitido este pasado miércoles en La 2 de TVE, contó con la visita de Antonia San Juan como invitada especial. La actriz tuvo una conversación muy íntima con la presentadora del programa, María Casado, quién le preguntó por cómo ha llevado el peso de la fama durante su vida y sobre sus experiencias personales o momentos más difíciles en su carrera.

La que fuera actriz de La que se avecina contó cómo Verónica Forqué le salvó la vida: “Yo estoy viva gracias a Verónica Forqué. Yo tenía 19 años y con 18 me habían operado de apendicitis. Me dejaron una gasa dentro y esta se me coló en el intestino”, comenzaba explicando su desagradable experiencia.

Antonia San Juan se sincera con María Casado en ‘Las Tres Puertas’ y revela que lleva 25 años acudiendo a sesiones de psicoterapia, algo que le ha permitido vivir feliz. #LasTresPuertas3 https://t.co/LoYNqKfaMa — La 2 (@la2_tve) January 25, 2023

“Yo vivía en la plaza de Olavide y ella vivía en el piso de arriba. Entonces, siempre me decía que me oía vomitando. Me tuvieron una semana yendo y viniendo del hospital, pero no sabían qué me pasaba, porque había que tener mucha pericia para dar con eso. Total, que al final fue ella la que me llevó a La Paz. Estuve en la UCI como 25 días. Mis padres vinieron a despedirse, estaba muy mal. Cogí una infección en todos los órganos y estuve en coma como 20 o 25 días”, explicó ante la sorpresa de María Casado.

La presentadora, todavía emocionada por lo que acababa de escuchar, quiso saber más sobre cómo era la situación de estar en coma. Antonia San Juan contó que siempre había estado muy unida a su abuela paterna y su recuerdo al estar en coma fue verla a ella en una montaña con muchísima sed: “Me giré y le dije ‘yo me quiero ir contigo’, la quería mucho, era mi vida. Recuerdo que me empujó y en ese momento abrí los ojos”, y así fue como despertó del coma.

Antonia San Juan vio a su abuela, ya fallecida, cuando estuvo en coma: “Me giré y le dije ‘yo me quiero ir contigo’. Mi abuela era mi vida, cuando se murió me quedé… Y me acuerdo que me empujó y abrí los ojos”. #LasTresPuertas3 ⭕ https://t.co/kSkyeJn5bV pic.twitter.com/XL4y8KcwAl — La 2 (@la2_tve) January 25, 2023

Durante la entrevista, se trató el tema de la importancia de la salud mental, Antonia contó que ella iba a terapia y es lo mejor que le ha podido pasar en la vida. Aunque también reveló su mayor miedo: “Me da terror perder la memoria”, pues ella necesita poder seguir haciendo teatro y aprendiéndose esa cantidad de textos que se aprendía y sigue aprendiendo a día de hoy: “La memoria puede ser traviesa y dejarme en blanco. No es lo mismo un lapsus, que lo puedes tener encima de un escenario a perder la memoria o que se vaya debilitando”, explicó.