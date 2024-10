El Diario de Jorge, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez que se emite de lunes a viernes en Telecinco, ha vuelto a vivir un gran susto en directo. Hace tan solo unas semanas, los espectadores pudieron ser testigos de cómo una de las invitadas se desmayaba en directo. Esto ocurrió debido a la enorme emoción que sintió después de reencontrarse con sus hermanos tras haber estado varios años sin contacto con ellos. En una de las últimas entregas, concretamente la del pasado miércoles 2 de octubre, el también presentador de Gran Hermano se vio sorprendido al ser consciente de que volvía a enfrentarse a una situación bastante similar. Y es que una persona que se encontraba entre el público comenzó a encontrarse verdaderamente mal, hasta tal punto que se desmayó. Es por eso que los servicios médicos del programa no tardaron en entrar en acción para que la cosa no fuese a más.

La nueva entrega de El Diario de Jorge del pasado miércoles trascurría con total normalidad. En un momento dado de la tarde, todos se vieron sorprendidos por un inesperado estruendo. Tanto es así que los allí presentes no pudieron evitar quedarse completamente sin palabras pero, sobre todo, se mostraban muy preocupados. En ese momento, la cámara se encontraba enfocando a Tania, que estaba explicando todos y cada uno de los motivos de su distanciamiento con Edu, su amigo. Los dos se encontraban, junto a Jorge Javier Vázquez, en el programa de Telecinco. Visiblemente impactada y algo desconcertaba, Tania miró hacia el lugar de donde vino ese estruendo. Al ver lo que estaba sucediendo, y empezar a suponer que algo no estaba yendo bien, la invitada del programa no tardó en mostrar en directo su preocupación: «Ay, Dios mío. ¿Está bien?», preguntó, antes de tratar de levantarse para poder pedir ayuda.

Fue entonces cuando, al haber vivido una situación similar hace tan solo unas semanas, Jorge Javier Vázquez tiró de profesionalidad y optó por tomar el control de lo que estaba ocurriendo. «Perdón, un momento. Hemos tenido un contratiempo», informó el presentador a los espectadores de El Diario de Jorge. Lejos de que todo quede ahí, continuó explicando lo que estaba sucediendo en el plató: «Baja ahora el servicio médico».

No tardó en dar a conocer qué había ocurrido para que, durante unos segundos, se paralizase el programa. Y es que un espectador que se encontraba entre el público sufrió un desmayo. Así pues, el equipo médico de Mediaset no tardó en desplazarse hasta ese punto para poder atender a la persona que se vio afectada por esta situación.

Por fortuna, todo había quedado en un susto. Algo que dejó claro el propio Jorge Javier Vázquez al ser consciente de la enorme preocupación que se había generado entre los que se encontraban en plató y entre los espectadores que seguían el programa desde sus casas: «Está bien, está todo bien. Ya, perdón. Perdón, perdonad». Así pues, la nueva entrega de El Diario de Jorge continuó sin más incidentes.