El pasado jueves 10 de octubre pudimos disfrutar de una nueva gala de Gran Hermano presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron conocer el nombre del primer expulsado oficial de la edición desde que, recordemos, la audiencia por primera vez en la historia fue la encargada de cerrar el casting de esta decimonovena edición. Lejos de que todo quede ahí, también fuimos testigos de cómo la relación sentimental de Nerea y Luis está pasando por su peor momento. Los dos, desde que entraron en el concurso, tienen cada vez más dudas sobre su noviazgo. Estamos ante un conflicto que no solamente está dando de qué hablar dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, sino también fuera de ella. Y es que las madres y defensoras de Nerea y Luis, desde el plató, intentan por todos los medios defender las posturas de sus hijos.

En numerosas ocasiones Natalia, la madre de Luis, había dejado claro que estaba en contra de la relación que actualmente mantiene su hijo con Nerea. Y todo al ser consciente de cómo se están desarrollando las cosas dentro de la casa de Gran Hermano. A pesar de todo, aseguró que la autocrítica que estaba haciendo la novia de su hijo era, cuanto menos, «espectacular». Aun así, a pesar de reconocer que estaba muy contenta, no tardó en aprovechar la ocasión para hacer hincapié en el constante vaivén de emociones que se vivía dentro de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Es más, lo hizo con una frase que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie, incluido al propio Jorge Javier Vázquez: «Esto es una montaña rusa. Sois un poco cabrones». El presentador, en un primer momento, no prestó mucha atención a las palabras de Natalia.

¿El motivo? Estaba atentamente escuchando las instrucciones de su director. A pesar de todo, cuando fue consciente de lo que la madre de Luis dijo, no tardó en dirigirse a ella: «Perdona, ¿qué has dicho?». A pesar de no querer rectificar o corregir sus palabras, Natalia sí que dejó claro que no quería menospreciar el trabajo del programa. Al fin y al cabo, lo que quería era incidir en los constantes altibajos que está experimentando esa relación por su participación en el reality: «¿Te digo lo que he dicho? Porque lo repito si quieres», aseguró.

Como no podía ser de otra manera, el presentador de Gran Hermano quiso explicar lo que realmente había sucedido hace tan solo unos segundos atrás: «Estaba sonriendo pero justamente al mismo tiempo me estaban hablando. No sé si me has interpelado o era un pensamiento con punto y final».

Natalia volvió a repetir lo que había formulado, que no era más que un dardo envenenado a la organización de Gran Hermano. Es por eso que Jorge Javier Vázquez decidió quitar hierro al asunto para continuar con el programa con total normalidad: «Ah, que nos has llamado cabrones», llegó a la conclusión.