‘Gran Hermano’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, 10 de octubre, y por qué volvió a la casa?

La pasado noche del 10 de octubre, Gran Hermano regresó al prime time de Telecinco para presentarle a sus espectadores la sexta gala de la edición. Capitaneado por Jorge Javier Vázquez, el público tuvo la oportunidad de ver cómo dos participantes se jugaban su permanencia en el concurso. En esta ocasión, Javier y Juan eran los candidatos que estaban en manos de la soberana. Por ello, y sin ánimos de alargar demasiado la situación, el comunicador catalán reveló el nombre del elegido por la audiencia para abandonar el reality de Mediaset España.

La gala arrancaba con Jorge Javier mostrando los porcentajes ciegos. De esta manera, se pudo observar el 58% de un candidato contra el 42% del otro. ¿Pero, a quién pertenecía cada porcentaje? Pues, sin más preámbulos, el presentador de Gran Hermano comunicó que el elegido para abandonar la experiencia era Juan. Una noticia que sentaba al concursante como un jarro de agua fría, pero que aceptó con deportividad. «Me da rabia porque quería seguir viviendo la experiencia pero me alegro porque se queda una persona que se lo merece, que le da alegría a la casa, es un showman, para mí es un descubrimiento», dijo.

Sin embargo, lo que no sabía Juan era que su expulsión sería de las más breves de la historia del formato. Jorge Javier se dirigió al expulsado para preguntarle quién había sido la persona más importante para él en el concurso. Sin titubear, el aludido dijo el nombre de «Adrián». Unas palabras con las que, sin saberlo, estaba poniendo su futuro en manos de su compañero de convivencia.

Minutos después, el presentador habló en privado con Adrián y le contó lo sucedido. De esta manera, el comunicador le contó que tenía el poder de decidir si quería que su compañero abandonase la casa de Guadalix de la Sierra de forma definitiva o, por el contrario, regresase. Eso sí, la vuelta al concurso tendría un alto costo monetario. Se le restarán 150.000 euros de su premio final en el caso de ganar el reality.

«Juan me ha elegido a mí por algo. Hemos tenido muchas conversaciones de cómo es una persona… de cómo somos en general. Tenemos muchas cosas en común y para mí es un apoyo muy grande. He de decir que… ¡cómo no lo voy a salvar!», anunció Adrián. Unas palabras con las que dejaba a todos completamente sorprendidos en el plató de Telecinco.

Juan regresa a Gran Hermano como concursante

Por lo tanto, y con la decisión tomada, Juan regresó a la casa de Gran Hermano. Una breve expulsión que se quedó en un mero susto para el participante. Eso sí, antes de reencontrarse con sus compañeros, Juan recibió una clara advertencia de Jorge Javier Vázquez.

«A partir de este momento eres concursante de GH, no puedes hablar con nadie y toda la información de este plató es secreto absoluto. Si te vas de la lengua es expulsión fulminante», sentenció. Una norma muy estricta que Juan aceptó cumplir.