Alejandro Amenábar: ¿dónde podemos ver las mejores películas del cineasta con más premios Goya?

Su origen es chileno, pero Alejandro Amenábar siempre se ha considerado habitante de dos patrias. Entre otras cosas, porque el cineasta se ha criado en España y porque en definitiva, posee la doble nacionalidad. Un embajador perfecto de nuestro cine que, desde su debut en 1996, ha conquistado las salas españolas a nivel de recaudación y también en lo académico, siendo el narrador audiovisual que acumula más premios Goya en su vitrina. Este fin de semana estrena El cautivo, un drama histórico en el que intenta descifrar el origen de Miguel de Cervantes, antes de que este se convirtiese en el autor de Don Quijote de la Mancha. Pero, atendiendo a la filmografía actual de Amenábar…¿dónde podemos ver sus mejores películas?

Amenábar: dónde ver las mejores películas

Con su ópera prima, Amenábar deslumbro al público español y a la Academia nacional, llegando a recaudar el equivalente a dos millones de euros en la taquilla, mientras por el camino lograba ganar siete premios Goya. La trama nos pone en la piel de Ángela, una estudiante de Imagen que está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual. Su director de tesis se compromete a ayudarla con el material, pero tras buscar en la videoteca, aparece muerto. Es entonces cuando conoce a Chema, un experto en cine gore y Bosco, un amigo de una chica asesinada en una snuff movie. Ángela intentará descubrir la verdad tras el asesinato de su tutor, sumergiéndose en el oscuro mundo que esconde la facultad.

¿Dónde podemos verla? Disney Plus, Netflix, FlixOlé y Movistar Plus

Con una icónica Nicole Kidman, Los otros fue la cinta con más recorrido internacional del realizador. Por eso resulta imposible hablar de las mejores películas de Amenábar y no ver este guion original que arrasó en los Goya, en la cartelera y que de paso ostenta ser el mejor largometraje del terror del cine patrio. Contextualizada en la Isla de Jersey al fin de la Segunda Guerra Mundial, Grace sigue esperando a su marido en un aislado caserón veraniego. Con ella están sus hijos, quienes tienen una rara enfermedad que no les permite recibir la luz solar.

¿Dónde podemos verla? Netflix, FlixOlé y Movistar Plus

Su impacto fue tal que en Hollywood decidieron rodar un remake con Tom Cruise como protagonista. Sin embargo, aquella propuesta de Cameron Crowe no logró ni un ápice de la frescura del guion que Amenábar firmó con Mateo Gil, llevando a que Abre los ojos sea todavía a día de hoy, una de las mejores películas del chileno y una apuesta original que debe verse al menos una vez en la vida. En el relato se nos presenta a César, un atractivo joven que ha heredado una inmensa fortuna de sus padres, viviendo apegado a las fiestas en su lujosa casa. Una noche conoce a una joven de la cual se enamora perdidamente, lo que hace que su antigua amante intente suicidarse provocando un accidente. Al día siguiente, César despierta en el hospital con el rostro desfigurado.

¿Dónde podemos verla? Disney, Movistar Plus y Netflix

Todavía es el largometraje que ostenta el récord de premios Goya. 14 «cabezones» y el Oscar a la mejor película internacional. Bajo el marco de una historia real, Javier Bardem encarna a Ramón Sampedro, un hombre tetrapléjico que durante 25 años luchó para lograr una muerte digna, abriendo en España el debate de la eutanasia.

¿Dónde podemos verla? Movistar Plus, Netflix y FlixOlé

Centrada en la figura de Miguel de Unamuno (Karra Elejalde), el ilustre escritor decide apoyar públicamente la sublevación militar que promete poner orden a una situación enormemente convulsa en el país. Tras los avances del conflicto y el encarcelamiento de algunos de sus amigos, Unamuno decide poner en duda su postura inicial.

¿Dónde podemos verla? Movistar Plus