Adam McKay cree que películas como ‘Wicked’ podrían estar prohibidas en pocos años en Estados Unidos

La comunidad de Hollywood no es demasiado optimista con la deriva política actual de Estados Unidos. Un sentimiento agorero que puede apreciarse incluso en las propias narrativas fílmicas actuales, como la cinta Civil War. La victoria de Donald Trump ha sacudido a la industria de la Meca del cine, la cual se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la figura del político y presidente del país. Pero, más allá de los pensamientos sobre la actualidad de su realidad gubernamental, no son pocos los cineastas que han advertido sobre un camino venidero aciago para la libertad artística de los estudios. El último de ellos ha sido el director Adam McKay, quien cree firmemente que en el futuro una película como Wicked podría estar prohibida en en «tres o cinco años».

A través de la red social X, el guionista y director norteamericano alabó la radicalidad del fenómeno dirigido por Jon M. Chu. Dicha entrega tendrá una segunda parte en 2025, aunque con cuatro nominaciones a los Globos de Oro, la adaptación del reconocido musical de Broadway que funciona como una precuela de El Mago de Oz, ya ha supuesto una auténtica sorpresa en la recta final del presente año. Tanto es así, que con un presupuesto de 145 millones de dólares, Wicked consiguió aunar casi 600 millones en el box office mundial. No obstante, los logros económicos del filme distribuido por Universal Pictures no han sido precisamente lo que lo que MacKay ha elogiado del trabajo de M. Chu. Sino más bien su riesgo creativo, definiendo el relato fantástico como una apuesta «radical» que difícilmente podremos ver en el siguiente lustro. Ganador del Oscar por La gran apuesta, el realizador mantiene una filmografía especialmente satírica con la sociedad estadounidense. Desde la dirección de capítulos para Succession, hasta No mires arriba. Una parodia sobre el fin del mundo en la que se veía reflejada la ineptitud del gobierno para salvar la tierra.

Adam MacKay cree que ‘Wicked’ es radical

En su post dentro de la red social anteriormente conocida como Twitter, Adam McKay abordó el impacto de Wicked, alabando su presencia en una actualidad política tan dañina para lo que él mismo define como una realidad cultural que tiende hacia el fascismo.

«En términos puramente narrativos, Wicked está a la altura de una de las películas más radicales jamás realizadas por un gran estudio de Hollywood», escribía en la publicación el director de El vicio del poder. Después, aseguró que representa un gran cambio en Hollywood. «Sé que la Parte 2 vuelve un poco al centro, pero la Parte 1 trata abiertamente sobre la radicalización frente al arribismo, el fascismo y la propaganda», se sinceraba. Pero en realidad, lo que al autor más le sorprender es que se haya estrenando en la actualidad:

«Lo que realmente es sorprendente de Wicked: Parte 1 es que se estrena AHORA, cuando Estados Unidos nunca ha sido más derechista y se ha visto más acosada por la propaganda. Y sí, sé que la producción teatral y el libro son mucho más antiguos, así que parte del momento es una coincidencia, pero aún así…creo que es sorprendente. Si Estados Unidos sigue por ese camino, no me sorprendería que la película fuera prohibida en 3 a 5 años».

Una observación un tanto agorera

Del mismo modo, McKay puso otros ejemplos de «películas radicales» en Hollywood como El puente sobre el río Kwai, Sonrisas y lágrimas, Ciudadano Kane o Centauros del desierto. Pues según asegura, este tipo de títulos realizaron declaraciones políticas al nivel de Wicked. El escritor expresó que por supuesto, esta no era una reseña de la propuesta, sino más bien una observación sobre la actualidad, volviendo a definirla como «muy radical» y a Ariana Grande-a quien dirigió en No mires arriba-como una «actriz increíble».

En 2026, Adam McKay estrenará Bad Blood junto a Jennifer Lawrence y Average Height, Average Build, con un reparto lleno de estrellas internacionales como Amy Adams, Robert Pattinson y Robert Downey Jr.

¿Cuándo llegará ‘Wicked’ al streaming?

Estrenada a finales de enero y con unos grandes resultados en la cartelera, Wicked todavía tardará lo suyo en legar al streaming. De hecho, primero pasará por el trámite del alquiler de vídeo bajo demanda. Aunque lo más normal es que termine alojándose en el catálogo de SkyShowtime de forma exclusiva. Teniendo en cuenta los tiempos entre las salas y las plataformas, posiblemente termine llegando a finales de enero de este 2025 o principios del mes de febrero.