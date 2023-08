A menudo, los actores son embajadores de sus países allá donde van en incluso, un posicionamiento positivo de estas figuras puede ser una potente campaña de marketing para el turismo. Pero, al contrario de lo que culturalmente se pueda conceder y la positividad de la visualización de un territorio a nivel económico, las visitas masificadas a ciertos países han avivado la polémica en torno a la preservación de los entornos naturales. Ahora, Jason Momoa ha sido la cara visible que ha sido innegablemente claro con las personas que hayan pensado viajar a la isla de Maui estas vacaciones.

Jason Momoa Warns Travelers That Maui Is "Not The Place For Your Vacation Right Now" https://t.co/8QplHw1vBn — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 12, 2023

La estrella de Aquaman y Fast & Furious, nativa de Hawái, recurrió a su cuenta de Instagram para advertir a los viajeros que podrían estas planeando acudir a la isla de Maui, a raíz del incendio forestal que arrasó la zona de Lahaina la semana pasada. Un suceso que le costó la vida a 60 personas, causando del mismo modo millones en daños a la propiedad.

“Maui no es el lugar para tener tus vacaciones en este momento. NO VIAJES A MAUI. No te convenzas de que tu presencia es necesaria en una isla que sufre tan profundamente. ‘Mahalo’ (‘Gracias’ en hawaiano) a todos los que han donado y mostrado ‘Aloha’ (Bienvenidos) a la comunidad en este momento de necesidad”, escribía Jason Moma en su post de la red social. El intérprete también aprovechó el tema para realizar ciertas reflexiones sobre la devastación humana y ecológica del terreno: “Parece que se arrojó una bomba usto en la ciudad. No puedo creer que esto haya sucedido y rezo para que todos los desaparecidos se reúnan con su ‘ohana’. Este es probablemente el peor desastre que he vivido hasta ahora. Mientras honramos los recuerdos del pasado de Lahaina, reconstruyamos y restauremos esta ciudad histórica”.

Además de Momoa, la actriz de Moana, Auli’i Cravalho, escribió en el mismo tono acerca del turismo en su cuenta e Instagram. “No viajes a Hawai a menos que estés prestando ayuda…tus vacaciones pueden esperar”.

Al actor podremos verle a finales del año en Aquaman y el Reino perdido, cinta de DC programada para estrenarse el 22 de diciembre de 2023. Falta saber cómo responderá la taquilla a esta secuela, tras el desastre de The Flash en la taquilla internacional hace un par de meses.