Acaba de llegar a Netflix y es un éxito: la serie de Ricardo Darín que arranca con un gran apagón

Netflix nos tiene acostumbrados a crear productos en los que su propio algoritmo ya ha decidido, qué tipo de ficción demandan sus suscriptores. Lo que no resulta tan habitual es cómo el estreno de la nueva serie de Ricardo Darín ha coincidido con el fenómeno del apagón en España. Basada en la novela gráfica homónima de Héctor Germán Oesterheld, El eternauta no es sólo una gran sorpresa dentro del registro de visualizaciones de la major californiana, sino que su ejecución y triunfo abre la puerta a un nuevo tipo de proyectos en Argentina. La capacidad de hacer una ficción que vaya mucho más allá de los registros cómicos o de los dramas sociales típicos de su industria, compitiendo directamente con universos de la talla de The Last of Us (2023) o The Walking Dead (2010). Porque fuera de ser un retrato de supervivencia, El eternauta retrata una buena historia con grandes personajes, creando una atmósfera única y puramente humana.

Creada y dirigida por Bruno Stagnaro, El eternauta está siendo un nuevo caso de éxito en Netflix. Y es que otra cosa no, pero Stagnaro sabe mejor que nadie eso de crear miniseries atractivas y adictivas para la audiencia. Ya a principios de los 2000, fue el responsable de Okupas (2000) y de Vientos de agua (2005), esta última junto a otros cineastas de la talla de Juan José Campanella (El secreto de sus ojos). En 2017 nos regaló Un gallo para Esculapio y ahora, El eternauta es la confirmación de que estamos ante uno de los realizadores de series más potentes del habla hispana. De la misma forma, esta representa la primera serie de Ricardo Darín con Netflix y que posiblemente, será una de las ficciones en lengua castellana más potentes a nivel de datos, impulsado seguramente por todo el interés temático generado por el apagón. Aunque en verdad, la realidad de la anomalía eléctrica española sólo tiene que ver con la adaptación de Oesterheld en el más estricto sentido de la ausencia energética.

¿De qué trata ‘El eternauta’?

La sinopsis de la que parte esta serie de Ricardo Darín que de alguna forma fue un tanto premonitoria con nuestro apagón, es la siguiente: «Tras una nevada que termina con la mayor parte de la población en Buenos Aires, Juan Salvo y sus amigos y familiares deben sobrevivir y luchar contra unos extraterrestres que controlan una fuerza invisible capaz de crear el caos y la muerte».

Bajo la apariencia de un suceso meteorológico sin precedentes, se esconde en realidad una invasión extraterrestre que obliga a toda una serie de personajes a sobrevivir en un ecosistema devorado por la inclemencia climática, poniendo en valor la cooperación y la resistencia del pueblo como un claro mensaje social y político que articula la materia troncal de la serie.

Seis capítulos de aproximadamente 50 minutos que muchos califican ya como la «The Last of Us de Netflix». Pues hasta este momento, ninguna ficción fuera de los recursos propios de Hollywood había podido recrear tan bien este tipo de atmósfera en la industria argentina. Un paso de gigante para tener la ambición de navegar en otro tipo de géneros. Eso sí, el triunfo de El eternauta no es casual. Semanas antes, la capacidad para atraer a millones de espectadores en la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph quedó más que demostrada en Atrapados.

La serie, aparte de contar con Ricardo Darín como estrella principal, suma en un apagón masivo a toda una serie de rostros de la interpretación latinoamericana. Así, el casting principal de este futuro postapocalíptico se completa con Carla Peterson (Medianeras), César Troncoso (La noche de 12 años), Andrea Pietra (La señal), Ariel Staltari (Okupas), Marcelo Subiotto (División Palermo), Claudio Martínez Bel (Rojo) y Oriana Cárdenas, quien debuta como actriz en esta pedazo de superproducción.

La serie de Ricardo Darín con un apagón

Por el momento, al no haber pasado si quiera una semana desde su estreno, todavía no tenemos los datos oficiales de los números que puede estar haciendo en estos instantes El eternauta. Queda claro por supuesto, que entrará de facto en el Top 10 de series de habla no inglesa. Sobrepasando seguramente a otras ficciones que llevan ya varias semanas rondando la lista, como por ejemplo son El jardinero, La cúpula de cristal o Si la vida te da mandarinas.

¿Conseguirá El eternauta batir los récords dentro del catálogo de Netflix o terminará siendo un fenómeno puntual que no terminará de cuajar frente a la audiencia del servicio de streaming?