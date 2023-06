Oreja de peso de Roca Rey en la Corrida ‘In Memoriam’ de Las Ventas

La Corrida In Memoriam, fue uno de los principales alicientes de esta nueva temporada. Un gran acontecimiento que colgó el décimo «no hay billetes». En el cartel: El Juli, Talavante y Roca Rey ante toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

Roca Rey rindió homenaje a José Cubero Yiyo, vistiendo un vestido corinto y azabache, el traje favorito de José Cubero, con el que realizó su última gran faena en Las Ventas, al cortar una oreja al toro Niñito, de Aldeanueva, el 29 de mayo de 1985.

Fue una tarde con bastante intensidad, El Juli dejó muy bien sabor de boca al natural, Talavante pasó en blanco su tarde y Roca Rey cortó una oreja de mucho peso cuajando una gran tarde.

El primero muy serio al que recibió el julio por verónicas consiguiendo así ganar terreno. Destacó Alejandro Talavante con un gran quite a la verónica. Fue a más el toro durante banderillas. Brindó El Juli la faena al público.

Comenzó la faena por muletazos para probar por ambos pitones. Destacó una primera serie sobre la diestra sin exigir mucho para darle espacio y así ganar terreno. La siguiente serie al natural fue extraordinaria continuando por la diestra. La faena no fue a más porque el animal no cogió mucho vuelo y perdió fuerza. Remató con una estocada trasera y desprendida en el primer intento.

El segundo de Talavante apenas le dio opciones de saludarle con el capote. El animal echaba mucho las manos y empujó mucho al caballo. Comenzó la faena con mucho gusto por naturales con la pierna semiflexionada. El animal se movía muy poco aunque embestía y Talavante lo intentó por todos los medios por ambos pitones, pero la faena no pudo ir a más, apenas dejó detalles. Tampoco tuvo suerte con la espada que remató tras un pinchazo.

Salió Roca Rey con el tercero, muy bien presentado y con gran fuerza de salida que estuvo a punto de arrollarlo por el pitón izquierdo. Tampoco pudo saludarlo en el capote. Fue complicado en banderillas.

Vibrante fue el comienzo de faena estatuarios. Apostó mucho desde el inicio dándole distancia al animal para lograr buenas series de naturales. A pesar de que el público no se metió en la faena el peruano continuó, fue cumbre por el lado diestro con la mano muy baja. Fue espectacular la faena de principio a fin consiguiendo sacar con mucha entrega todo lo que tenía el animal. Remató com una gran estocada. Fue premiado con una oreja por unanimidad.

El Juli con el tercero similar en características a los anteriores, muy frío de salida que apenas dio opciones con el capote. El animal se frenaba y tampoco dijo nada en banderillas.

El inicio de faena fue muy poderoso intentando darle distancia y así consiguió alargar las embestidas de las primeras series. Destacó mucho una gran serie por la diestra con la mano baja, con mucha rotundidad. Continuó por la izquierda y remató con media estocada trasera y ligeramente desprendida. Recibió una fuerte ovación.

Gran inicio de Talavante con el quinto en los medios saludándolo por verónicas embistiendo con mucha clase.

A pesar de que echaba las manos por delante mantuvo su fuerza durante la faena.

Comenzó la faena por muletazos bastante ligados pero el animal cambió la condición repentinamente. Se frenaba las manos y era muy difícil sacarle embestidas.

Tampoco tenía entrega y no duró nada. Talavante al ver las pocas opciones que tenía decidió abreviar. Finalizó con media estocada de nuevo.

Cerró Roca Rey ante un sexto con más movilidad que los anteriores pero no se definió en el capote. A pesar de ello tenía humillación. Brindó Roca Rey su faena al público.

Empezó la faena por estatuarios consiguiendo meterse al público desde el inicio. Sometió al toro de una forma tremenda consiguiendo llevárselo a los medios donde desarrolló casi toda la actuación. Sufrió una fuerte voltereta en medio de una serie de naturales, se recompuso y continuó con la faena. Continuó sobre la diestra con la mano muy baja, con el toro enganchando. Se encaró y continuó marcando un par de series más. No tuvo suerte con la espada y remató en el segundo pinchazo. Fue premiado con una vuelta al ruedo.

Ficha del festejo:

Domingo 11 de junio. Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Corrida de toros In Memoriam, homenaje a Yiyo. Fuera de abono. Lleno de No hay billetes.

El Juli: ovación y ovación.

Talavante: silencio y silencio.

Roca Rey: oreja y vuelta al ruedo.