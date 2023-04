La Venta del Batán renace de sus cenizas. Tras el mandato de Manuela Carmena, en el que la escuela de jóvenes toreros se cerró, ahora vuelve a acoger a cerca de un centenar de nuevas promesas. OKDIARIO habla en este recinto con Miguel Abellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Él mismo es antiguo alumno de esta particular cantera. Recuerda con emoción a sus maestros. Ahora cuatro profesores imparten clases bajo la dirección de un director específico del centro.

«En mi casa siempre se ha vivido y se vive el mundo del toro. Soy de los que piensa que los toreros nacen y luego se hacen. Mi padre fue primero novillero con caballos, luego banderillero, pero tuvo un grave percance del que fui consciente más adelante», expresa. Miguel Abellán padre, El Maletilla de Oro, perdió una pierna tras una cogida en una corrida en Valencia en 1985. No obstante, ese accidente no desanimó al hijo, que desde los cinco años tenía pasión por el toro. «Eso no me amilanó, más bien me espoleó, me incentivó», indica.

Preguntado sobre qué diría él a ese niño que quería vestirse de luces, Abellán afirma: «Le daría que enhorabuena por haber conseguido el sueño de su vida, ser torero. Haber estado en todas las ferias durante tantos y tantos años. No ha sido un camino fácil ni muchísimo menos. Es la decisión más importante y mejor tomada de mi vida. Haber disfrutado de la profesión, conocer gente tan importante es lo grande. Por el camino dejas muchas cosas, pero ganas muchas más», resume.

Mientras habla con este periódico, una decena de jóvenes detrás de él se esfuerzan por hacer el pase perfecto. «Yo soy de Colombia», «yo soy de Pozuelo», «yo de Rivas Vaciamadrid», expresan los chicos y chicas de entre 16 y 20 años. Admiten que el entrenamiento es muy duro y no tienen problema en atajar las críticas de los antitaurinos: «Tienen que tener respeto e informarse un poco más».

Un gran lema con el mensaje «Llegar a ser figura en el toreo es casi un milagro» preside la nave donde entrenan afanosos estos futuros toreros en el momento de la visita de este periódico. Procedentes de todas las partes de la Comunidad de Madrid y también de América Latina, estos jóvenes comparten el mismo sueño. Saben que no será fácil, pero entrenan duro de lunes a sábado varias horas por jornada. Sesiones de carrera por el campo, clases teóricas, entrenamiento con animales… todo para, según imaginan, salir un día futuro por la puerta grande de Las Ventas.

Valores

Sobre el funcionamiento de la Escuela Taurina José Cubero Yiyo, Abellán explica que está «muy contento». «Afortunadamente y gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, se firmó un convenio para la recuperación no sólo del espacio. Se recupera una tradición. Durante los años de Carmena se hizo en la propia plaza de Las Ventas, pero el sitio ideal es este. Es una escuela en la que se inculcan valores, la gran mayoría en desuso en la sociedad: compañerismo, complicidad, jerarquía, responsabilidad, sacrificio, disciplina, entrega absoluta y verdad», expone.

Nave de la Venta del Batán.

La implicación de los alumnos y la del profesorado es «total y absoluta», aplaude. «Creemos que de aquí saldrán las figuras del toreo de los próximos años. La inscripción es totalmente gratuita. Todos aquellos chicos y chicas que sueñen algún día emular a los toreros que han participado en las grandes ferias tanto de España, Francia como América, pueden inscribirse. Vemos que cada vez hay más interés, entre chicos y entre chicas».

Abellán indica que el interés de conocer el mundo del toro está al alza. «Lo hemos notado tanto en la afluencia de público joven a las plazas, como en el interés por conocer una profesión que ha sido fuente de inspiración para la sociedad».

Avanza que se va a recuperar tras muchos años la exposición de las reses previa a su lidia en Las Ventas. «Los famosos corrales y las mangas de la venta del Batán, lo hemos recuperado. Los pliegos recogen que se tiene que exponer al menos el 50% de las reses», agrega.

A pesar de este logro, no se conforma. «Nos quedan muchísimos proyectos por culminar. Este Gobierno de la Comunidad de Madrid, gracias al trabajo fundamentalmente de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido el convenio con el Ayuntamiento, la escuela cerrada por Carmena, 3 millones en ayudas económicas para la época más difícil que han vivido los ganaderos –la pandemia–, la Copa Chenel que este año se celebra por tercer año consecutivo, 1,4 millones para la Copa de la Liga Nacional de Novilladas, el certamen Kilómetro Cero que este año se inauguró en el Palacio de Vistalegre, el Trofeo Manuel Vidrié Rejoneadores, el Trofeo Esteban Ferrer de Recortadores… Es un verdadero lujo trabajar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid».

«El mundo del toro está de enhorabuena porque tenemos una presidenta que defiende la fiesta de los toros como pocos políticos. Me queda, por supuesto, mucho trabajo y mucha tela que cortar, pero estamos muy contentos de lo conseguido», indica esquivando al miura que es si se ve de nuevo en listas electorales. «Estoy muy centrado en trabajar por y para la Comunidad de Madrid. En defender, proteger, divulgar y difundir la fiesta de los toros como una de las actividades culturales más importantes. Los madrileños lo tienen muy claro, saben quién gestiona de la mejor manera, que no es otra que la presidenta».