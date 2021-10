La primera plaza de toros del mundo, Las Ventas, abre la puerta grande para recibir a OKDIARIO, en plena feria de otoño, tras casi dos años cerrada por la pandemia. El diestro Miguel Abellán, matador de toros en activo hasta 2018, que se vio apartado de de los ruedos por un problema de salud, es actualmente el responsable del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Es decir, el torero que maneja los hilos políticos del mundo taurino desde su despacho en la plaza de toros madrileña o lo que es lo mismo, desde el corazón de la tauromaquia mundial. «Político sí, pero sigo respirando como torero», dice al comenzar esta entrevista. Esta feria de otoño en Madrid tiene «casi acabado el papel», lo que supone una gran alegría para las instituciones madrileñas y para la empresa gestora de la plaza, por los beneficios económicos que supone.

Políticos del PP

Los dirigentes del PP, desde su líder Pablo Casado hasta la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Martínez-Almeida o el consejero de Presidencia madrileño, Enrique López, se dejan ver sin complejos por los ruedos madrileños para hacer constar su defensa a ultranza de la Fiesta.

Abellán les acompaña con frecuencia y sabe bien de su afición, «no vienen a pasar la tarde, vienen a aprender y eso les honra. Además de ser aficionados, lo demuestran públicamente». El diestro reconoce su agradecimiento por el cargo que ostenta y se refiere a quienes le nombraron como «valientes» por haberlo hecho.

No quiere el torero hablar más de la cuenta y responde cauto, en modo político; podemos decir que torea muy bien en las entrevistas, en sentido figurado. Amable y agradecido sobremanera a quienes le han dado esta oportunidad, Abellán afronta la feria de otoño con ilusión y responsabilidad. Y destaca que la «tauromaquia no se va a acabar en siglos porque no atiende a siglas políticas; es algo del pueblo», argumenta en los medios de Las Ventas.