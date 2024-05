Diego Ventura y Ginés Marín dejan grandes detalles en la corrida mixta de la Feria de San Isidro

Este domingo tuvo lugar la única corrida mixta de San Isidro, protagonizada por Diego Ventura, que lidió toros de la ganadería de El Capea, junto a Ginés Marín y Cayetano que torearon reses de la ganadería de Montalvo. Otra ocasión más a plaza llena, siendo ya ocho tardes colgando el cartel de «No hay billetes» durante este San Isidro. Fue una tarde muy importante, sobre todo para Ginés Marín, que dejó grandes detalles en sus dos actuaciones. Ventura puso la plaza en pie en varios momentos, pero tuvo que utilizar el rejón de muerte y eso le impidió el trofeo. Cayetano, por su parte, no tuvo opciones con su lote.

Abrió la tarde Diego Ventura ante el primer toro de El Capea que humilló bastante de salida. Lo recibió poniendo un solo rejón de castigo a lomos de su caballo Guadalquivir. Ventura dejó muy buenos momentos a lomos de su caballo Fabuloso, llegando a dejar un gran toreo en redondo. Colocó varias banderillas de mucho temple, toreando entre las reuniones, controlando todos los terrenos y las querencias. Remató la faena por banderillas cortas al violín a lomos de Guadiana con mucha pureza. Puso en pie en varias ocasiones. Finalizó su actuación con el rejón de muerte trasero y contrario al primer intento. Tardó tanto en caer el animal, lo que impidió que Ventura consiguiera el trofeo.

Continuó Cayetano con el segundo toro de Montalvo. Apenas pudo recibirlo con el capote. Destacó un quite a la verónica de Ginés Marín. El viento molestó durante toda la faena y no le dio opciones a Cayetano. El toro poco a poco se fue a menos. Tras verlo imposible, no le quedó más opción que poner punto final.

Ginés Marín ante el tercero lo recibió por medias verónicas. No se empleó ni en el caballo ni en banderillas. Con la muleta le costó bastante a Ginés, sobre todo por la embestida tan descoordinada del animal y su pérdida de manos continua. Realizó casi toda la faena sobre la mano diestra, dejando grandes momentos. Poco a poco Ginés fue llevando al animal a sus terrenos y le sacó todo lo que tenía con mucho temple. Finalizó su actuación con media estocada y fue premiado con una fuerte ovación.

Diego Ventura ante el cuarto toro de la tarde se encontró con otro animal igual de serio que el anterior de Carmen Lorenzo. Le dejó dos rejones de castigo de inicio. Poco a poco se fue ganando los tendidos con la colocación de varias banderillas, con piruetas en la cara del toro. Dejó un gran quiebro para poner banderillas con su caballo Lío. Ventura tejió una gran faena rematada a lomos de uno de sus caballos fetiche, Bronce. Fue una faena de menos a más que dejó grandes momentos y con el público muy metido en todo momento, poniéndose de pie en repetidas ocasiones. La mala suerte con la espada, tras varios pinchazos, impidió que consiguiera una oreja y todo quedó en una gran ovación.

Cayetano saludó por medias verónicas a su segundo, quinto de la tarde. Destacó un gran quite de Ginés Marín que animó los tendidos. Apretó mucho el toro hacia los adentros en el tercio de banderillas. Cayetano brindó la faena al público y comenzó por el pitón derecho, dejando una primera serie de nivel en la que aprovechó la buena embestida del toro por ese pitón. El viento comenzó a molestar de nuevo y apagó poco a poco las opciones que tenía Cayetano. Decidió cambiar al pitón izquierdo, donde fue más complicada la embestida. Finalizó su actuación con media estocada. Tardó mucho en caer el animal y tuvo una tendencia peligrosa al volverse a levantar y casi prender al banderillero Gómez Pascual. Se llegaron a escuchar dos avisos. Fue una tarde muy complicada para Cayetano.

Cerró la tarde Ginés Marín ante un sexto toro de Montalvo escaso de fuerza que no apoyaba bien y fue devuelto. Salió el sobrero de la ganadería de José Vázquez, que no dio opciones de saludo con el capote y manseó un poco en el tercio de varias. Dejó un bonito brindis Ginés Marín a Curro Vázquez.

Bordó un extraordinario inicio de faena al natural. Poco a poco Ginés fue buscando la entrega del toro a base de mucha firmeza, ganando y perdiendo pasos en el embroque, para intentar estirar la embestida todo lo posible. Fue una pena, porque el toro fue a menos. Ginés finalizó por muletazos de gran nivel. Fue una faena muy cuidada y de mucho esfuerzo. Remató con media estocada. Recibió una fuerte ovación. Importante tarde de Ginés.

Ficha del festejo:

Plaza de toros de Las Ventas. Decimoquinta de la Feria de San Isidro. Corrida de toros mixta. No hay billetes.

Toros de El Capea para rejones y Montalvo para lidia a pie.

El rejoneador Diego Ventura: silencio y ovación.

Cayetano: silencio y silencio.

Ginés Marín: ovación y ovación.