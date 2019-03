La audiencia clama contra Luis Fonsi por no escoger al dúo formado por Roi y Domingo en ‘La Voz’

El artista puertorriqueño tuvo muy difícil su elección en los últimos Asaltos

La noche de ayer fue muy dura para Luis Fonsi. El equipo de puertorriqueño demostró un gran nivel y puso las cosas muy difíciles para la elección final. Algunos de los coaches admitieron que eran carne de robo, pero no podían hacerlo por no tener ya la posibilidad. Solo Paulina Rubio tenía la oportunidad de robar, y no lo hizo, algo que también criticaron los espectadores.

Luis Fonsi admitió llevar una idea antes de los Asaltos, pero tras las actuaciones, todo cambió, y su elección fue otra a la que llevaba pensada. Bustamante y Fonsi eligieron las voces de Álex Palomo y Mel, dejando fuera al dúo que forman Domingo y Roi, que brilló en el escenario de ‘La Voz’ con una actuación espectacular.

Paulina Rubio no robó, y dejó fuera al dúo, desatando las críticas de los fans en redes sociales considerando que se habían equivocado, ya que, según muchos, eran claros favoritos para ganar este año el concurso. Los mensajes dirigidos a la decisión de Fonsi no se hicieron esperar, y criticaban por igual a tanto a Fonsi como a Paulina por no robar al dúo.

acaban de dejar en la calle a los ganadores de la voz aka domingo y roy en fin #LaVozAsaltos6 pic.twitter.com/fZgotSVhkz — Everglow (@aitanasb00) 5 de marzo de 2019

Pensaba que Paulina iba a robar a al dúo #LaVozAsaltos6 — Ana Insa (@AnaInsa2) 5 de marzo de 2019

Entre los de Keila la otra semana y lo de Roi y Domingo hoy… Mejor iban al otorrino los de La Voz #LaVozAsaltos6 pic.twitter.com/LukPPhsoyX — M² (@MiriamIF) 5 de marzo de 2019

Roy & José Domingo fuera de La Voz. WHAT THE FUCK. A QUÉ espera Paulina. #LaVozAsaltos6 pic.twitter.com/N1XXxTn32Z — Ane Álvarez (@AneAlvarez) 5 de marzo de 2019

Mira me voy a callar porque en serio…Paulina hija…sin comentarios…el pacto lo tienes tú sola a mi Antonio José me lo dejas tranquilo…vaya gusto y vaya vista tienes hija de mi vida…el dúo fuera…no me lo puedo creer, eran posibles ganadores! #LaVozAsaltos6 — Alboranista/Albolópez (@MPMDAF) 5 de marzo de 2019

Roy y Domingo fuera y todos metiéndoos con Paulina por no ejercer un robo que igual quiere hacer en el equipo de Antonio porque tiene un objetivo en mente… El que la ha cagado es Fonsi (y ya sabéis que no me gusta Pau) #LaVozAsaltos6. — Dani Huertas (@danihuertasg13) 5 de marzo de 2019

No entiendo a que juegan! Ese duo merecía pasar y llegar a la final! Es de lo mejor que ha pasado por el programa! #LaVozAsaltos6 — Lossecretosdepandora (@Pandora310889) 5 de marzo de 2019

Para mí completo error de Fonsi hoy… #LaVozAsaltos6 — Olaya YC (@OlayaYC) 5 de marzo de 2019