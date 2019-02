Los espectadores animan el programa más soso que recuerdan de ‘First Dates’

A veces en el restaurante del amor de ‘First Dates’ no todo son risas, o malas formas, simplemente los invitados no despiertan el más mínimo interés en el público. Pero los fans del programa en las redes sociales suelen ser de los más entretenidos de la televisión y son capaces de animar hasta el más soso de los programas que se recuerdan del espacio de Cuatro.

Nada más llegar hemos conocido a Nerea y Domingo, una esteticista de Lugo y un percebeiro enamorado de su trabajo, y con una curiosa forma para decidir quién debe tener hijos. “Me parece mal que el más cretino pueda tener hijos. Deberían hacer un test o algo” confesó Domingo que se declaraba amante de los niños, aunque avisó a su madre que no serían con Nerea.

Su cita, no lo vio muy claro tampoco. “No me parece feo, feo” confesó Nerea, que al final escogió el comodín ‘First Dates’ para decir no a una segunda cita con Domingo. Los espectadores han sacado sus mejores comentarios para comentar esta cita en la que todos estaban de acuerdo en un punto: han sido muy sosos, y dejando a los tuiteros como lo mejor del programa de hoy.

Buenas noches destripadores .. Vaya coñazo el de hoy , así no hay quien despelleje agusto. #FirstDates836 pic.twitter.com/3LD2isEqSr — Astore_gorria (@AstoreGorria) 19 de febrero de 2019

—¿Te gusta la fiesta? —No, soy más de peli, sofa y mantita. —Y dejarle el niño a la abuela y destrozarte el tabique, enga yaaaaaa. 😂😂😂#FirstDates836 — Sr Brón. K Brón (@VampiPsiqui) 19 de febrero de 2019

Que ABURRIDO esta el programa hoy 😪 #FirstDates836 — LUNA 🌙 (@utena101) 19 de febrero de 2019

Lo de medio feo me ha sentado mal hasta a mi. #FirstDates836 — curioso&patoso (@curiosopatoso) 19 de febrero de 2019