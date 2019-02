‘First Dates’: José María, el místico cortador de jamón, que tenía un físico “friki” para su cita

Isabel acabó sucumbiendo a los encantos del granadino que cantaba por Antonio Molina

Nueva noche en el programa de ‘First Dates’ con unos comensales que, en su mayoría, se han vuelto a casa tal y como llegaron, solos. A pesar de muchos esfuerzos por parte de sus citas, los encuentros de esta noche no han sido demasiado fructíferos para los invitados al restaurante del amor que presenta Carlos Sobera.

Nada más llegar conocimos al fogoso Jorge, que aseguraba que le gustaba hacerlo un par de veces al día. Igualmente, no se veía con una mujer con “pelos en los sobacos y feminazi”, con la que posiblemente se iría en el primer plato. Para Jorge llegó Mariana, higienista bucodental, amante de la feria de su pueblo. Han tenido afinidad, pero a Jorge se le ha olvidado el nombre de Marian a mitad de la cita, además de que decía que “no le ponía nada”. Se han marchado por su lado sin mucho más que decir.

Seguidamente hemos conocido a José María, un místico cortador con jamón de Almuñécar que cree ciegamente en las energías. Su cita, Isabel, iba aún más lejos con su misticismo, “de pequeña siempre he sentido cosas. Se me han abierto las puertas, se encienden las luces o se apagan. Estallan cristales. Cuando estoy acostada siento que me bajan las sábanas” confesaba Isabel, que nada más ver a José María le pareció que “físicamente es un poco friki”.

Una cita correcta, incluso José María se ha atrevido a cantar por Antonio Molina, pero para él había algo que fallaba en su cita de ‘First Dates’. “Cuando no hay atracción física, es tontería” así que, a pesar del buen rollo entre ellos y coincidir en que las energías mueven el mundo, al final el físico de Isabel ha sido un impedimento para José María y una segunda cita. Comodín del programa, “como amigos lo que quieras”, y cada uno por su lado.