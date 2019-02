María León sobre Leticia Dolera: “Creo que reaccionó con muchísimo estilo y elegancia”

María León ha querido manifestarse sobre el discurso de Ingrid García Jonnson hacia Leticia Dolera en los Premios Feroz.

María León asistió el pasado sábado a la Gala de los Premios Goya 2019 celebrados en Sevilla . La actriz posó en la alfombra roja previa al certamen con un sofisticado mono negro firmado por Juanjo Oliva asimétrico y con capa larga.

Después de protagonizar uno de los momentos de la velada junto a Belén Cuesta y Silvia Abril reivindicando un “que levante la mano quién ha cobrado menos que su compañero” provocando ovaciones y aplausos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital sevillana, la hermana de Paco León ha querido manifestarse sobre el discurso de Ingrid García Jonnson hacia Leticia Dolera en los Premios Feroz.

María ha confesado que rechaza la broma vertida, apuntando que se sintió molesta: “Creo que no nos lleva a ninguna parte. Creo que tiene un punto de bullying. No me gusta ese tipo de humor y no me gustó. Me sentí dolida”.

Asimismo, la hija de Carmina Barrios aplaude el comportamiento de su compañera de profesión en los Feroz y afirma que ve innecesario hacer determinados comentarios que no favorecen a la mujer.

“Creo que Leticia supo reaccionar muy bien, con muchísimo estilo y elegancia. Si es un chiste con una crítica para llegar a una reflexión, vale, pero es que fue algo para hacer daño a dos personas que no lleva a ninguna parte. Insisto en decir que a la mujer tampoco nos favorece”, sentenció la intérprete.