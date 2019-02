‘GH DÚO’: Antonio se quita el luto tan solo dos días después de la expulsión de Candela

Sofía y Alejandro, una relación de amor-odio en 'GH DÚO'.

A pesar de que Antonio Tejado parecía muy dolido tras la marcha de Candela de ‘GH DÚO‘, parece que el luto le ha durado tan solo dos días y es que ya hemos visto al sobrino de María del Monte buscando consuelo en el resto de chicas de la casa. Así que parece que la expulsión de Candela no le ha sentado tan mal como pensábamos en un principio.

Por otra parte, Candela ya está en Sevilla disfrutando de la familia y, como no, de la fiesta. ¿Mandará indirectas para su expareja aunque este no pueda verlas? Candela está segura de que Antonio no durará mucho más en el concurso de ‘GH DÚO’, por lo que no nos extrañaría nada que quisiera darle celos desde el minuto uno.

Otra pareja de ‘GH DÚO’ que tiene una relación de amor-odio es la compuesta por Sofía y Alejandro. Unos días se adoran y otros se pelean. Vamos, que parecen unos quinceañeros, o como bien dice la madre de Alejandro Albalá, unos veinteañeros que tienen una relación ‘tóxica’. ¿Cómo acabará la pareja esta semana? Hay que tener en cuenta que ambos están nominados y que tanto él como Sofía podrían ser los expulsados de la semana.

