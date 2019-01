MYHYV: La elección de citas de Jenni, acaba en discusión y en una expulsión en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

Jenni ha expulsado a Ander y ha discutido con Martí por la elección de citas

Las tronistas han vivido una jornada muy movida hoy en ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. Noelia ha recibido la visita de Jose, que se marchó hace unas semanas para reflexionar sobre su estancia en el programa. El pretendiente, molesto porque Noelia no le hacía mucho caso, decidió que debía tomar una decisión respecto a ellos, y hoy ha decido quedarse en el trono de Noelia, pero con la condición de que ella le haga un poco más de caso.

Por otro lado, Jenni no ha tenido tiempo de dar citas en el programa y ha acabado reuniéndose con sus chicos a solas. En lo que parecía iba a ser una reunión pacífica y sin sobresaltos, ha acabado con una discusión y una expulsión. Jenni ha dado citas al recién llegado Uri, y a Miguel, esto ha desencadenado el enfado, primero de Martí y luego de Ander.

Ander le preguntaba, “¿A mí no me la das Jenni?”, y aquí comenzó la discusión. A Jenni no le gusta Ander, y no sabía cómo decirle que no lo quería en su trono de ‘MYHYV’. “Es que no me siento cómoda en nuestras citas” admitió Jenni, mientras el resto de pretendientes intentaban que Ander se diera cuenta que Jenni no lo quería en su trono.

“Tu actitud no me acaba de gustar” decía Jenni, que acabó expulsando a Ander de su trono, y éste se marchó bastante enfadado.