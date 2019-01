Las mañanas se han convertido en 'GH DÚO' en un momento de confesiones y conversaciones curiosas Kiko Rivera comparte con Fortu su experiencia con la operación de estómago. El rockero se ha sentido identificado con él en el desayuno de 'Gran Hermano Dúo'.

Cada mañana, a la hora del desayuno en ‘GH DÚO’, se producen algunas conversaciones curiosas que los concursantes aprovechan para conocer mejor a sus compañeros. Es lo que ha ocurrido esta misma mañana en la casa cuando Fortu y Kiko Rivera han compartido sus experiencias con las operaciones de estómago.

Kiko ha tenido que cambiar radicalmente su dieta alimenticia, debido a su sobrepeso y a una operación de estómago que le hizo adelgazar mucho. “Yo antes me podía desayunar un bocata de lomo con queso o uno de panceta” afirmó Kiko ante Fortu y su mujer Irene. El cantante tiene que hacer muchas comidas, muy despacio, y es que dentro de su cuerpo le han conectado un mecanismo que le cierra el esófago.

“A mí me han puesto una banda gástrica. Para que os hagáis la idea, me han puesto un aparato que es como un punto de acceso, una cuerda que va atada y que me cierra el esófago” explicó Kiko mientras se levantaba la camiseta y enseñaba a Fortu un bulto que tiene en el pecho, que es el botón con el que el médico puede activar el mecanismo.

Fortu se ha sentido muy identificado con Kiko, y le ha confesado que el tiene la misma operación porque tenía hernia de hiato, “me cogieron parte del estómago, me estrangularon el esófago y me lo hicieron más pequeñito” comentó con detalle Fortu en ‘GH DÚO’. Para Kiko Rivera la primera vez que comió después de su intervención fue bastante traumática, y es que la comida no pasaba y lo peor que hizo fue beber agua.

Ahora, Kiko Rivera, primero siempre bebe, y una vez pasa el líquido, comienza a comer. Y así comenzó un día más en ‘Gran Hermano DÚO’.