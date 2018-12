Así han felicitado la Navidad los concursantes de ‘OT 2018’

Después de una semana fuera del concurso, los concursantes de ‘OT 2018’ han pasado la Navidad con los suyos y así lo han demostrado en sus redes sociales, en las que han despertado mucho interés. Mañana veremos a los finalistas ser protagonistas de una gala especial de Navidad, donde cantarán algunos de los temas que han interpretado en el programa.

Miki felicitaba la Navidad en varios idiomas con un tuit deseando a su fans felices fiestas.

Feliz Navidad y próspero año nuevo!

Bon Nadal i feliç any nou!

Bon Nadal i feliz aninovo!

Zorionak eta urte berri on!

Bon Nadal e erós an nau!

Goyosas fiestas nabidals i buen cano d’año!

Bon Nadal i feliz añu nuevu!

