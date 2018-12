‘OT 2018’: ¿Quién ganará ‘Operación Triunfo 2018’?

Natalia, Famous, Julia, Alba y Sabela se la juegan este miércoles ante las votaciones de los espectadores de 'Operación Triunfo'

El próximo miércoles llega uno de los momentos televisivos más esperados del año con la gran final de ‘OT 2018’. Los cinco finalistas de esta edición, Famous, Natalia, Julia, Alba y Sabela, han vivido de todo dentro de la Academia, y saldrán del programa de La 1 convertidos en auténticos fenómenos mediáticos, que tendrán que saber gestionar para tener una fructífera carrera fuera del programa.

Comenzaron siendo 16 concursantes y sólo uno de ellos puede llevarse el premio final, que dará el pistoletazo de salida a sus carreras artísticas. Aunque no será la última gala de los triunfitos, ya que nos espera una gala especial para Eurovisión 2019 el próximo enero, la gran final de ‘OT 2018’ encumbrará a uno de ellos ante millones de espectadores. Pero, ¿quién ganará ‘Operación Triunfo 2018’?.

Natalia, la gran rival

Llevamos semanas apuntando que Natalia es la gran rival a superar por todos los concursantes de esta edición. El jurado ya habló y dejó claro que la pamplonica es su ganadora, otorgándole 10 puntos cada miembro en las votaciones finales, y convirtiéndola en su finalista. Su gran punto débil puede ser esa propia perfección que ha ido demostrando en cada una de las galas, que puede no llegar del todo a los espectadores. Para la final interpretará “Crazy” y Never Enough”.

Famous, de menos a más

El sevillano entró en la Academia sin hacer demasiado ruido, pero todos veían que tenía mucho más para dar. Después de algunas semanas muy dubitativo, Famous se desató a ritmo de funky en el escenario de ‘OT 2018’. Ha ido de menos a mal en el programa, pero es muy querido entre los espectadores. Sus opciones pasan por mantener el nivel de las últimas dos galas. Sus temas para la final serán “And I am telling you I’m not going” y “Faith”.

Alba Reche, sorpresa tras sorpresa

Aunque Alba Reche no gane esta edición de ‘OT 2018’, seguramente será una de las más recordadas de esta edición. Sin la potente voz de otros concursantes, Reche tiene algo que pocos de sus compañeros tienen: magnetismo y personalidad encima del escenario. Con una voz inconfundible, posiblemente Alba Reche sea la concursante de esta edición que más temazos tenga para recordar. Concursará en la final con “Dangerous Woman” y “Creep”.

Julia, la más irregular de los finalistas

El paso por la Academia de Julia ha sido muy intenso. Desde el primer día la hemos visto con su guitarra y componiendo sin parar. No hay duda de sus aptitudes para la música, pero ha sido muy irregular en todo el concurso. Hasta que no se ha asentado en el programa, en las últimas semanas, no hemos podido ver a una buena Julia. Su calidad de voz y su tono desgarrado será uno de sus puntos fuertes para la final. Sus canciones para la final serán “Déjame ser” y “Vuelves”.

Sabela, la gran incógnita del público

La gallega ha pasado bastante desapercibida para los miembros del jurado en esta edición, y siempre han hablado muy bien de ella, pero sin más. Pero para el público Sabela siempre ha sido una de las concursantes más fuertes, y siempre se lo han hecho saber salvándola de la expulsión, y colocándola entre los favoritos. Es la gran incógnita para esta final. Ha elegido para esta última gala “Tris tras” y “Bachata rosa”.