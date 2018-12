‘GH VIP 2018’: Suso advierte a Aurah sobre los rumores y los celos

Suso se marca un monólogo a altas horas de la madrugada en 'Gran Hermano VIP 2018'

Ya estamos rozando la final de ‘GH VIP 2018’ y los chicos están más relajados sabiendo que, al menos, son finalistas. Este es el caso de Suso que, visto lo visto, no se esperaba llegar a la final junto con Miriam y Koala. Es por eso por lo que, durante su charla con Miriam en la fiesta en la que estaban los dos solos, le ha confesado que nunca habría pensado que terminarían el concurso riendo juntos.

El caso es que, una vez se apagó la música, Miriam decidió irse a la cama a dormir, pero Suso, que no tenía sueño, prefirió quedarse en el jardín de la casa de ‘Gran Hermano VIP 2018’ hablando solo. Pero, ¿De qué hablaba? Pues de amor. Parece que Aurah ha llegado muy al fondo del corazón de Suso, algo que nunca habíamos visto antes.

“Me dejaste tan vacío aquí dentro y tú te lo estarás pasando tan bien fuera…Nos queremos mucho, pero la distancia nos está matando. Nos echamos mucho de menos. A mí no me apetece seguir soltero, prefiero estar contigo…Me apetece cuidarte, mimarte, hacerte cosquillas…Yo me he tirado a un precipicio y no me gustaría que saliera mal”, comienza a decir Suso en su noche a solas.

“¿Habrá alguien en el 24 horas escuchándome? Es viernes, a lo mejor Aurah me esta viendo porque ha estado de fiesta y está volviendo a casa…Aurah, te echo mucho de menos, pórtate bien, no quiero rumores eh, no vivo de eso.. Ya sabes que esas tonterías no las voy a aguantar...Llévate bien con mi madre…”, le advierte por último a su chica.

Vamos, que parece que las noches en solitario ya le pesan y que está deseando que llegue la final de ‘GH VIP 2018’ para volver a dormir abrazado a su chica todas las noches de su vida. ¡Vaya romántico se nos ha vuelto Suso!