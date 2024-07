WhatsApp quiere ser como Telegram y ya prepara esta función

Uno de los principales inconvenientes de WhatsApp es la de tener que agregar a alguien mediante un número de teléfono, algo que no parece estar en consonancia con la privacidad que nos gusta tener. Aunque también puedes agregar a alguien en WhatsApp pidiéndoles que te muestre su código QR, la cuestión es que terminas sabiendo su número de teléfono siempre. Esto puede tener los días contados en la app de mensajería más usada del mundo.

WhatsApp adoptará esta función de Telegram

En los laboratorios de desarrollo de Meta ya se trabaja en la opción de tener tu propio nombre de usuario, al igual que tienes en Telegram. Este nick será único y podrás elegir el que desees con letras, números y caracteres especiales siempre que no esté ya siendo utilizado.

De esta manera, podrás agregar al «Paco el fontanero» mediante su nick, o él también podrá hacer lo mismo, y no dar un dato tan privado como el teléfono. Al igual que en Telegram, siempre tendrás la opción de mostrar más adelante el número de teléfono. Una forma de reforzar tu privacidad y de saber que tu número no va a estar dando vueltas por el universo de internet sin tanto descontrol.

Esta función lleva años en Telegram, y al igual que otras muchas, WhatsApp las ha ido incorporando de una u otra forma desde hace unos tres años para acá. Ya cuando WhatsApp permita poner en marcha otra de las funciones que es muy útil, la de evitar spoilers en las fotos de contenido sensible, podremos hablar de una app integral.

De momento esta función está siendo probada en el cliente web de la app, y por supuesto, no hay ninguna fecha ni comunicado oficial de WhatsApp con respecto a esta función. Sería deseable que estuviese en marcha a lo largo de lo que queda de año. De lo que no cabe duda, es que ayudará a reforzar nuestra privacidad, ya que después no paramos de recibir peticiones extrañas por WhatsApp que son estafas.

Esta mejora podría ser un punto de inflexión en la manera en que interactuamos en la plataforma, eliminando la necesidad de compartir datos sensibles desde el primer contacto. La adopción de nombres de usuario ayudará a simplificar la forma de añadir contactos, pero también promoverá un entorno más seguro y controlado para todos los usuarios, estando en consonancia con las crecientes demandas de privacidad de nuestros entornos digitales.