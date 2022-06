Para volverse loco: así cambian los grupos de WhatsApp

Los grupos de WhatsApp son una herramienta de comunicación imprescindible, si bien siempre han de ser manejados con bastante cuidado. Hoy hemos conocido una novedad que afecta de lleno a todos los grupos de WhatsApp, independientemente del sistema operativo sobre el que se soporten. ¿Deseas saber cuál es esta novedad? Tiene mucho que ver con el número de participantes.

Grupos de WhatsApp y más allá

Actualmente, un grupo de WhatsApp tiene un límite de 256 participantes. El cambio que se va aplicar entre hoy y mañana permitirá duplicar esta cifra, de tal forma que un grupo puede tener ahora hasta 512 miembros. Una auténtica locura si no se sabe gestionar bien. Ya sabes, a partir de ahora podrás incrementar los participantes de tu grupo de madres y padres del cole o de los de curso de octavo de EGB del año 78, puedes meter ya hasta al colegio al completo.

A la hora de manejar un grupo muy numeroso, siempre es interesante que se las normas queden muy claras desde el principio. Cuando hay tanta gente, siempre hay alguien que no las sigue y que introduce contenido inadecuado o genera disputas que se podrían resolver de otra manera.

En todo caso, el aumento de participantes en los grupos de WhatsApp se valora como algo positivo, aunque a efectos prácticos, no parece que vaya a tener demasiado recorrido. En un grupo en el que no haya mucha comunicación y solamente sea emitida de manera unilateral por los administradores, la verdad es que no es una mala idea que se duplique el número.

Manejar también las listas de difusión de WhatsApp puede ser una alternativa antes que tener que lidiar con tantísimos participantes en un grupo de WhatsApp.

La aplicación verde lleva desde el año 2009 facilitando la comunicación entre personas. Fue comprada por Facebook en el año 2014, por la friolera cifra de 1000 millones de dólares. Actualmente es la aplicación más descargada de la historia y cuenta con más de 2000 millones de usuarios activos cada mes.

Desde el año 2021, WhatsApp no para de recibir actualizaciones y se está convirtiendo en una aplicación totalmente capaz que permite ya el envío de mensajes temporales, reaccionar a los mensajes con un Emoji o realizar llamadas de voz y videollamada con una calidad bastante más que buena. Muchas de estas ideas han sido copiadas de Telegram, aplicación que, como una cuarta parte de los usuarios de WhatsApp, va siempre cabeza en cuanto a implementación de novedades.