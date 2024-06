La transcripción del buzón de voz llega en iOS 18 y es alucinante

A medida que voy utilizando iOS 18 beta más son las cosas que voy descubriendo. Todo esto, a la vez que aprecio el excelente trabajo que está haciendo Apple con este nuevo sistema operativo. Es cierto que tardaremos en ver la versión final y que esta es una de desarrollador, pero hay cosas que llaman la atención e ilusionan. Una de ellas es la transcripción del buzón de voz que he descubierto casi por casualidad y cuyo funcionamiento es prácticamente impecable.

Transcripción del Buzon de voz

No hace falta explicar mucho sobre el buzón de voz, es aquella grabación en la que se registran los mensajes de voz de aquellos interlocutores que no han podido contactar contigo. Apple da un paso adelante con iOS 18 en ese aspecto, ya que ha incorporado la transcripción de voz. Particularmente, lo veo una mejora muy importante en cuanto a opciones de accesibilidad. La transcripción consiste en que el propio sistema operativo toma la grabación de audio que te han dejado en el buzón de voz y realiza una transcripción en texto. Si bien para mi no sea algo demasiado relevante, no cabe duda de que se trata de un verdadero acierto para aquellas personas con discapacidad auditiva. Dicho sea de paso, ninguno de los otros está libre de padecer problemas de audición en el futuro

Un par de mensajes que me han dejado en el buzón de voz han sido transcritos de manera conveniente con una tasa de acierto en la transcripción muy elevada. Pienso que aquellas personas que tienen dificultades a la hora de escuchar el teléfono ya no se van a perder absolutamente nada que haya en el buzón de voz. La transcripción permite una lectura rápida y cómoda en ese sentido.

Las opciones de accesibilidad permite un uso prácticamente normalizado de los dispositivos Apple para cualquier usuario. Se trata de una apuesta que permite que nadie se quede fuera, y esta sorpresa que he encontrado en la versión beta de iOS 18 confirma el excelente trabajo que Apple está haciendo en ese sentido.

iOS 18: lo que está por venir

iOS 18 estará disponible para todo el público durante el otoño, así que queda un largo verano mejor delante de versiones beta que irán añadiendo nuevas funcionalidades. Una de las más esperadas, la inclusión de la inteligencia artificial de Apple, todavía se hará de esperar además de no estar disponible para todos los dispositivos. En todo caso, ya no hay vuelta atrás y vamos a comenzar a ver una serie de cambios importantes en nuestra manera de interactuar con nuestros teléfonos.

A medida que vaya descubriendo novedades y funciones interesantes en iOS 18 os las iré compartiendo para que, cuando este sistema operativo se haga realidad en otoño, podáis disfrutarlas al instante.