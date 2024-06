He instalado la beta de iOS 18 y estas son mis impresiones

Apple nos invitó ayer a un evento de casi dos horas de duración dentro del marco de la conferencia mundial de desarrolladores. Gran parte de las miradas estaban puestas en iOS 18, la nueva versión del sistema operativo para iPhone que viene con una serie de novedades y que como siempre, no deja indiferente. Anoche, tras la finalización del evento, me decidí a descargar la primera beta de iOS 18 y estas son mis impresiones tras prácticamente un día de uso.

Un día con la beta de iOS 18

Al tener cuenta de desarrollador, no me lo pensé y me lancé a la instalación de este nuevo sistema operativo, cuya versión para el gran público estará disponible en otoño. Utilizando el truco que comenté días anteriores, el de conectar el iPhone por cable al router, por lo que descargar la beta no fue un proceso muy largo, aunque la instalación llevó su tiempo. Cuando había finalizado ya prácticamente me estaba venciendo el sueño, así que la miré un poco por encima y desde esta mañana me he decidido ya probarla con mayor profundidad.

Uno de mis primeros temores cuando instalo una versión beta de iPhone es la gestión de la batería. Recuerdo con horror la de iOS 11 en 2017, que tuve que eliminar a los pocos minutos porque la sangría era impresionante. En este caso no percibo un aumento demasiado elevado de la gestión de la batería, cosa que es de agradecer.

Todos los miedos más habituales es el de que las aplicaciones no funcionen correctamente o directamente, no se abran. De las que he podido probar, y no han sido pocas, todas han seguido funcionando con normalidad. El único problema reseñable lo encontré en la aplicación nativa Mail. Todas las cuentas de correo funcionaban correctamente, excepto la mía personal, que es de dominio propio. Recuerdo que ya me pasó lo mismo el año pasado con iOS 17 y la solución fue bastante simple, borrar la cuenta y volver a configurarla. Efectivamente, ese problema con el servidor SMTP ha quedado solucionado de inmediato.

La beta de iOS 18 viene cargada de novedades, y tampoco pretendo aburrir a quien me lee con todas ellas. Ayer publiqué un artículo desgranando cuáles eran las principales, aunque hay que decir que no todas están todavía a nuestra disposición. Por ejemplo, el poder eliminar un objeto de una fotografía todavía es algo que no podemos hacer. Igualmente, la opción de inteligencia artificial denominada Apple Intelligence tampoco está todavía disponible. Cuando lo haga, quedará reservada al iPhone 15 Pro y al iPhone 11 Pro Max.

Pero los detalles que más saltan a la vista de momento dejan un buen sabor de boca. Configurar la pantalla de inicio a nuestro gusto, colocando los iconos donde queramos y dando color por completo a los mismos es interesante.

Mucho se critica que Apple haya introducido algo que Android tiene desde hace años y que para algunos supone perder la esencia. Yo no soy de esa opinión, es algo que está ahí y que puedes utilizar. Es más, prefiero que esté a que no.

De lo que he estado viendo, me motiva mucho la nueva configuración del Centro de Control, que admite ahora muchas más posibilidades. Deslizar el dedo de arriba a abajo por la pantalla te abre ahora un nuevo mundo. bajo este simple gesto, puedes configurar muchísimas opciones diferentes y navegar por menús como el propio del centro de control, el de Apple Music, el de Casa o el de las opciones de conectividad, este último muy útil. Incluso tienes la posibilidad de apagar el teléfono desde la esquina superior derecha, un acierto.

La aplicación Mensajes ofrece ahora la posibilidad de establecer cualquier emoji para reaccionar, se trata de algo menor pero que se agradece. Además, poder programar el envío de un mensaje no deja de ser algo muy acertado.

Hay una nueva aplicación nativa que aparece en el menú de inicio, denominada Contraseñas. También considero que se trata de un acierto, porque estaba cansado de tener que abrir Spotlight, escribir la palabra «contraseña», y buscar aquella que necesitase. Ahora están todas centralizadas de una manera muy visible, además con códigos de colores que te permiten acceder a los códigos de verificación, a las contraseñas que tienen problemas de seguridad, las de WiFi, o las llaves de acceso. Incluso puedes compartir contraseñas con la familia para una mejor gestión de aquellas que considere oportunas.

iOS 18 también permite incorporar una capa extra de seguridad a tus aplicaciones. Bastará una pulsación prolongada sobre cualquier aplicación para que esta quede protegida mediante Face ID, un código de acceso o Touch ID. Es cierto que mi iPhone no lo utiliza nadie más, pero en el caso de que compartamos el dispositivo con alguien para ciertas cosas, o se lo dejemos a nuestros hijos para que se entretengan un rato, y pedir el acceso a aplicaciones sensibles es algo de agradecer.

Me atrevo a decir que iOS 18, a pesar de ser la primera beta, es muy manejable. De momento no ha ocurrido nada raro, ningún cierre inesperado ni nada similar. De ser así, tampoco sería reprochable, ya que si deseo estabilidad me hubiera quedado en iOS 17.5.1. Ya espero con ilusión las siguientes versiones, aunque soy de la opinión que lo más interesante está todavía por venir. Me refiero a la inclusión de Apple Intelligence, que permitirá que nuestro iPhone realice acciones destinadas a mejorar nuestra comodidad y usabilidad. Pero para eso seguro que todavía queda algo de tiempo.

Me queda mucho por descubrir, en este artículo estoy describiendo cuáles son mis primeras sensaciones tras haber hecho un análisis, no todavía demasiado profundo, y seguro que esta noche, la mañana de mañana y en días posteriores, seguiré encontrando cosas para poder compartir. Pero la primera impresión de la beta iOS 18 es bastante positiva. De momento se va a quedar conmigo para que me siga descubriendo muchas más cosas.