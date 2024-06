He conectado el iPhone al router por cable y lo que pasa es increíble

El iPhone 15 adoptó la conexión de carga USB C para alivio de muchos de nosotros. Pero también es la puerta de entrada para que puedas navegar a alta velocidad si conectas tu dispositivo al router por un cable. Te cuento el resultado de este experimento y cómo puedes replicarlo en casa.

Tu iPhone 15 y tu router se adoran

Si le das la vuelta al router, verás que tiene muchos puertos disponibles, bien para conectar por cable este dispositivo a tu televisión o a tu ordenador para poder aprovechar al máximo la velocidad que ofrece. ¿Por qué no intentarlo con algo como el iPhone? Para ello necesitarás dos cosas, un cable RJ 45 o cable de red y un adaptador hembra y USB C. Ambos los puedes encontrar en cualquier tienda online. En mi caso, me he decantado por los de la marca UGREEN. El cable tiene un precio de unos 10 euros y el adaptador de 19. Reconozco que no los compré para este efecto, sino para poder utilizarlo en el iMac. Prefiero siempre navegar por cable si no hay nada que me lo impida, la velocidad de transferencia es mucho más alta.

Pues bien, lo único que debes hacer es buscar un puerto libre de tu router y conectar el cable a uno que tengas disponible en el iPhone. Luego, conectar por USB C el adaptador y, finalmente, conectar el otro extremo del cable de red a la entrada hembra de ese adaptador. Muy simple y sencillo.

El siguiente paso es desconectar el WiFi de tu iPhone o directamente, ponerlo en Modo Avión. De esta manera, se fuerza al iPhone a conectarse a Internet por el cable de red.

Es el momento de comprobar los resultados resultados con un test de velocidad. En casa tengo contratado 1 GB de velocidad y tal y como se ve, la velocidad de bajada se ha quedado muy cerca, y la de subida ha arrojado prácticamente 600 MB. Es cierto que en el momento de realizar la prueba tenía otro ordenador conectado y multitud de dispositivos, que se quiera o no van consumiendo ancho de banda. La aplicación que he utilizado para comprobar la velocidad es Speedtest y puedes descargarla para tu iPhone desde este enlace.

Pero, efectivamente, navegar por Internet con el iPhone conectado a un cable es una auténtica pasada. No pretendo hacerlo siempre de esta manera, ya que la gracia de un dispositivo móvil es precisamente esa, que puedas desplazarte con él. Pero tengo el router muy cerca del sofá y no descarto seguir empleando este sistema para esas sesiones en las que estás tumbado con el teléfono en la mano. Así podré disfrutar de Internet en mi dispositivo sin ningún tipo de de corte o interferencia.