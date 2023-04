Ya se ha dado el pistoletazo de salida a las comuniones de este 2023. Tenemos unos meses por delante en los que asistir a estos eventos, y un regalo de comunión puede ser el broche perfecto para que el celebrante disfrute al máximo de un presente en condiciones. Esta es nuestra propuesta de regalos de comunión tech para 2023. Todos ellos se pueden adquirir en Amazon, y si tienes la variedad Prime, dispondrás de envíos gratuitos en todos ellos.

Acierta con estos regalos de comunión

Amazfit Bip 3

Sin duda, puede ser uno de los regalos estrellas para una comunión. Un reloj inteligente con un precio de 45 € y que deja muy buena sensaciones. Ofrece resistencia, diferentes modos deportivos, posibilidad de enlazarlo con el dispositivo móvil para recibir notificaciones. Puede utilizarse para actividades acuáticas y la batería tiene una duración de 14 días. Además, las esferas son intercambiables, por lo que el aburrimiento es algo que no está permitido con este reloj.

Xiaomi Redmi Note 11S

Sobre la conveniencia de que un niño de 11 años tenga un teléfono móvil hay mucho debate. Pero es evidente que no nos podemos negar a la realidad, y que cuanto antes comiencen a utilizarlo más capaces serán. Eso sí, siempre con la conveniente supervisión por parte de los adultos. Hemos pensado en este Xiaomi Redmi Note 11S que cuenta con una pantalla de 6,43 pulgadas, un procesador más que capaz para que utilicen juegos y una cámara más que buena. 5000 mAh de batería y carga rápida dan un conjunto muy equilibrado y lo encuentras por 185 euros en Amazon.

Meccano MEC MDL 15

Sí, poner a prueba la capacidad de orden y montaje siempre es un acierto y este mecano es ideal para crear 15 vehículos diferentes, incluido un ATV con dirección articulada y suspensión delantera y trasera. Con un juego de estas características, un año pasa las horas muertas y se desarrollan muchas habilidades. Su atractivo precio de 29,90 euros lo hace además un estímulo a la hora de comprarlo.

Makeblock mBot2 Robot de Programación

Un paso más allá con respecto al mecano es este robot de programación STEM. Posibilita poner en marcha muchas habilidades, como la lógica y la creatividad. El entretenimiento está asegurado en todo momento, y proporciona muchas horas de diversión, ya que la robótica es el presente y muchos niños que hacen este año la comunión serán ingenieros robóticos en apenas 15 años. Su precio es de 178 euros, pero hay miga para rato.

Echo Dot (5.ª generación, modelo de 2022)

Regalar un altavoz inteligente, siempre es un acierto, y no cabe duda de que la serie Alexa tiene una relación calidad precio fantástica. Con este altavoz no solamente pueden escuchar música, sino que pueden interactuar con el asistente inteligente para muchas cuestiones diversas. En el caso de los niños, lo mejor es que eches un vistazo a este artículo para hacer un uso totalmente seguro de Alexa. Por 59,99 euros no se puede pedir más.

Estos regalos de comunión para 2023 son un acierto y seguro que hacen las delicias de los niños que los reciban.