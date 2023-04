Amazon Kids, la versión infantil de Alexa

Quien tenga en casa algún dispositivo Amazon Alexa sabe que los niños disfrutan al máximo preguntándole cosas al asistente. Lo que quizás no sepas es que Alexa te ofrece la posibilidad de que los niños interactúen con ella de una manera más específica. Te lo contamos todo, sobre Amazon Kids, la forma en la que tus hijos disfrutarán al máximo de la asistente más famosa del mundo.

¿Qué es Amazon Kids?

Es una parte de la aplicación de Amazon Alexa orientada para los más pequeños. De hecho, no existe como aplicación diferenciada, sino que se integra dentro de la principal.

Para iniciarla, simplemente hay que decir «Alexa, abre, Amazon Kids», para que se ponga en marcha. Pero bien, antes hay que configurar el perfil del niño o los niños que vayan a utilizarla. Es muy sencillo.

En primer lugar, si no lo has hecho ya, descargar Amazon Alexa en Android o iOS y activar nuestro perfil, así como integrar el dispositivo Alexa correspondiente. Una vez que ya lo hayas hecho, debes seleccionar la pestaña, «Dispositivos» y selecciona el que desea configurar.

Pincha en «Configuración», que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, y a continuación, pulsa en «Amazon Kids» y actívalo.

Ahora debes pulsar en «Configurar Amazon Kids». Deberás indicar el nombre y la fecha de nacimiento del niño, posteriormente pulsar «Añadir niño» y continúa pulsando dos veces continuar.

Para finalizar, introduce tu contraseña de Amazon y haz clic en «Iniciar sesión» para dar el consentimiento parental.

Finaliza pulsando «Continuar» y cierra la ventana con la cruz que encontrarás en la parte superior derecha. Ya lo tienes hecho, a partir de ese momento, podrán utilizar la versión infantil de Alexa.

¿Qué pueden hacer con Amazon Kids?

Son muchísimas las funciones que vienen preactivadas para los niños. Por ejemplo, se le puede pedir que reproduzca sonidos de animales, que cuente los cuentos de Clan, interactuar con Lingokids, hablar con un personaje como Pocoyó o muchas ideas más.

Pero los padres tienen en Amazon Kids, un excelente aliado para mantener el control de uso. Por ejemplo, establecer límites de tiempo para que no abusen de Alexa. De la misma manera, se puede monitorear la actividad accediendo al historial de actividades o bien, activando un filtro de contenido. Así sabrás que los niños no van acceder a nada que no les convenga.

Los dispositivos inteligentes ayudan a realizar muchas funciones de la casa, y proporcionan una información muy interesante. Negar el uso de estos dispositivos a los niños no tiene ningún tipo de sentido, pero siempre hay que hacer lo posible para que se encuentren protegidos. Amazon Kids es una gran propuesta para que puedan disfrutar de Alexa de una manera mucho más específica.