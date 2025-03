Tecnología y pasión: el mundo musical del compositor Lucas Vidal

Lucas Vidal es uno de los compositores españoles de mayor proyección a nivel internacional. Su talento le ha llevado a trabajar en grandes producciones de cine, televisión y publicidad, colaborando con proyectos en Estados Unidos y Europa. Hemos tenido la fortuna de hablar con él, nos comparte sus inicios en la música, su proceso creativo y cómo la tecnología de Apple ha transformado su forma de trabajar.

– Pregunta: Lucas, cuéntanos un poco sobre tus comienzos en la música. ¿Cómo surgieron tus inquietudes musicales?

– Respuesta: Desde pequeño, la música estuvo muy presente en casa. Mis padres solo tenían CDs de música clásica, así que crecí escuchando ese género mientras jugaba con mis Lego. Mi padre tocaba el piano los fines de semana, y yo absorbía todo ese ambiente musical sin darme cuenta. Además, tuve la suerte de asistir con frecuencia a conciertos en el Auditorio Nacional con la Orquesta Nacional de España. Con el tiempo, empecé a estudiar piano y flauta dulce, lo que marcó mis primeros pasos en la música.

-P: ¿Crees que tu entorno familiar fue clave para tu formación musical?

– R: Sin duda. Mis padres me apoyaron mucho. Recuerdo que dedicaba una hora diaria a practicar piano o flauta durante el almuerzo. Por las tardes tenía clases de solfeo u otras materias relacionadas con la música. Creo que la clave está en la disciplina y en mantener una rutina constante.

– P: Has trabajado en una gran variedad de proyectos, desde películas hasta series de diferentes estilos. ¿Cómo te adaptas musicalmente a cada uno?

– R: Cada historia es un mundo y la música debe reflejar eso. Mi formación clásica y mi experiencia en improvisación me han permitido explorar diferentes sonoridades con facilidad. Me gusta experimentar con tecnología, combinando música orquestal con electrónica según lo que requiera la trama. Siempre intento salir de mi zona de confort para buscar nuevos sonidos.

– P: ¿Consideras que tu formación clásica ha sido vital en tu carrera?

– R: En mi caso, sí. Me ha ayudado a entender la música desde un punto técnico y a componer de manera más eficiente. Aunque hay quienes dicen que la formación clásica limita la creatividad o improvisación, para mí ha sido todo lo contrario.

– P: Has trabajado tanto en la industria estadounidense como en la europea. ¿Notas muchas diferencias?

– R: Antes había más diferencias, pero ahora todo está más globalizado. Las producciones españolas tienen cada vez más carácter internacional. Quizás una diferencia notable es que en Estados Unidos hay más personas involucradas en el proceso: estudios, productoras, directores, editores… Mientras que en España, la relación entre director y compositor suele ser más directa.

– P: Hablando de tecnología, ¿qué herramientas de Apple utilizas en tu proceso de composición?

– R: La tecnología me ha cambiado la vida. Trabajo exclusivamente con MacBook Pro desde hace años. Por ejemplo, compuse el himno de LaLiga desde un MacBook Pro, utilizando una orquesta virtual antes de grabar en Abbey Road. La serie Las Azules también la hice con un MacBook Pro. Ahora todo está en la nube y puedo trabajar desde cualquier parte del mundo sin necesidad de equipos enormes. Además, utilizo AirPods para viajar porque tienen una definición impresionante.

– P: ¿Cuál es tu opinión sobre el audio espacial de los AirPods?

– R: Me parece fascinante. A veces me pasa que creo que el sonido viene del ordenador y me doy cuenta de que son los AirPods cuando me los quito. La relación calidad-precio es impresionante. En mi estudio tengo equipos profesionales, pero muchas veces trabajo con los AirPods porque su rendimiento es excelente.

– P: ¿Crees que la inteligencia artificial podría marcar el futuro de la composición en cine y televisión?

– R: Creo que la IA puede ser una herramienta útil para investigar estilos musicales desconocidos, pero no puede reemplazar al factor humano. Hay muchos matices dramáticos en una escena que solo un compositor puede captar y adaptar a la visión del director.

– P: Finalmente, ¿alguna anécdota donde la tecnología haya sido clave en tu trabajo?

– R: Siempre tengo todo mi equipo duplicado para evitar problemas durante las entregas. Mis asistentes tienen ordenadores configurados igual que el mío, así que si algo falla puedo cambiar rápidamente al equipo secundario. Sin embargo, nunca he tenido problemas graves con Apple; confío completamente en sus productos.