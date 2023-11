Seguridad en WhatsApp: protege más tus conversaciones

WhatsApp, aplicación utilizada por más de 2000 millones de personas en todo el mundo, no deja de ser un instrumento en el cual podemos ver comprometida nuestra seguridad. En este artículo quiero ayudarte a mejorar todas las opciones posibles de la app para que puedas disfrutar de una aplicación más segura.

Mejora así la seguridad en WhatsApp

En primer lugar, es importante que actives la verificación en dos pasos. Con ello, cada vez que registres tu número de teléfono con WhatsApp nuevamente, necesitarás introducir un código de acceso. A veces puede resultar algo tedioso, ya que la aplicación lo solicita de manera aleatoria en algunas ocasiones, pero evita usos no autorizados de tu app.

Configurar la privacidad a un estilo más restrictivo permite que nadie vea a qué hora te has conectado por última vez, o incluso, controlar quién puede ver tus estados. Supone un extra de seguridad que siempre viene muy bien.

Los mensajes efímeros también es una buena opción, no solamente permite tener un control sobre todo el contenido que mandas, sino que te ayuda a mantener limpio tu chat si no lo tienes configurado para recibir los mensajes de esta forma. En este artículo te indico cómo puedes configurar para enviar fotografías de un solo uso en WhatsApp. La opción de los mensajes efímeros también llegará a las notas de voz en una próxima actualización.

Mantener la aplicación de WhatsApp actualizada es la mejor forma de que hagas uso de ella de forma segura. En algunas ocasiones se han descubierto agujeros en los cuales la seguridad quedaba comprometida. Comprueba regularmente tanto en Google Play Store como en la App Store de Apple si existe alguna versión nueva disponible y actualiza de inmediato.

La seguridad en WhatsApp también tiene mucho que ver con el contenido que envíes. No te pongas de foto de perfil la foto de tus hijos, de tus sobrinos o de algún nieto. Tampoco utilicen los estados para eso, en primer lugar porque no sabes dónde va a acabar esa foto y segundo, porque en la totalidad de los casos no tendrás la autorización de ese menor para compartir una foto propia. Trata de viajar en el tiempo y piensa que la foto del menor fuese tuya, probablemente no te hiciera ni pizca de gracia.

Finalmente, una de las opciones más útiles para mantener la seguridad en WhatsApp, no tiene que ver con la propia aplicación, sino al lugar desde el cual te conectas. La tentación de utilizar redes WiFi públicas es muy alta, pero no merece la pena si no te proteges con una aplicación VPN. Trata de no conectarte a este tipo de redes, que son vulnerables, y en caso de que lo hagas, no mandes información sensible, ni te conectes a redes sociales o a tu aplicación de banco desde ellas.