Las razones por las que llevo años sin usar Google Chrome

2017 marca un antes y después en mi vida tecnológica. Desde ese año, dejo de utilizar Windows para lanzarme de lleno con los ordenadores de Apple. También fue el momento en el que le dije adiós a Google Chrome. De acuerdo, Safari no es tampoco un prodigio, y aunque es mi navegador principal, suelo alternarlos con otros. Pero hay diversas razones por las que Google Chrome se convirtió en una losa de la que conseguí liberarme y estas son.

Chrome se comía toda mi memoria

Si pensamos que un ordenador es tu mesa de trabajo, Chrome estaba ocupando todo el espacio. De todos es sabido que consume muchísimos recursos, y ese portátil que yo venía utilizando desde el año 2012, se ponía bastante cuesta arriba cuando habría Google Chrome. Además, ni obtusa mente, no se planteaba otro navegador en aquellos momentos.

Me preocupaba un poco mi privacidad

También, con el paso del tiempo, me di cuenta de que le estaba contando demasiado secretos a Google Chrome. Los sitios que visitaba, mis ubicaciones y, por supuesto, las búsquedas. Google Chrome se estaba convirtiendo en un registro de demasiado extenso de mi vida online. De acuerdo, no todo llevamos un estricto control de nuestra privacidad, pero con Google Chrome pensé que ya había tocado techo.

Google hasta en la sopa

¿Te has dado cuenta de que Google está en todas partes? Gmail, Google Docs, Google Maps… Con Chrome tenía la sensación de no poder salir de la burbuja de Google. Evidentemente, lo pone todo muy fácil y es muy práctico, pero también me di cuenta de qué hay vida bastante más allá.

Descubrí otros navegadores

Tal y como comenté antes, el 80% de mi tiempo en Internet es a través de Safari, y aunque no es el mejor navegador, ni el más completo o el más ágil, la experiencia no es la misma que con Google Chrome. Además, me atreví a utilizar otros navegadores alternativos, que ocupan ese 20% de tiempo restante. ¿Quieres saber cuáles son? Entre Opera y Brave está el tema. Además, Google Chrome no deja de ser un auténtico imperio del monopolio. Utilizar otros navegadores, me ha permitido descubrir mayor diversidad, y apoyar a empresas más pequeñas que están haciendo un excelente trabajo.

La publicidad y los bloqueadores

¿Te molestan los anuncios en internet? A mí también. Chrome está haciendo cambios que podrían hacer que los bloqueadores de anuncios no funcionen tan bien. Es como si tu contenido que ves en televisión cada vez tuviera más anuncios, algo que por otro lado ya se está convirtiendo en una tónica, incluso en plataformas de pago. Con ese navegador tenía la sensación de estar utilizando extensiones para todo en todo momento.

Reconozco que fui bastante reacio a dejar Google Chrome, pero tras haberme liberado de esa cadena me siento mucho más cómodo, y con la sensación de tener mayor control sobre lo que hago.