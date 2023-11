Por qué no deberías usar apps no oficiales de WhatsApp

No es difícil encontrar apps no oficiales para WhatsApp en internet, generalmente como forma de apk. En este artículo vas a conocer por qué no es una buena idea que utilices aplicaciones no oficiales de WhatsApp para comunicarte.

Las apps no oficiales de WhatsApp

Son aquellas que están desarrolladas por terceros ajenos a la propia compañía, propiedad de Meta. Estas apps no oficiales incorporan una serie de funcionalidades que la verdadera no realiza. Tales como escribir con un formato de texto o fuente a tu elección, poder quitar enviar el límite a la hora de enviar fotos a la vez, que es de 30, o ver siempre el estado y última hora de conexión de un contacto.

Pero las apps no oficiales de WhatsApp tienen sus riesgos, por ejemplo, los agujeros de seguridad. No quiere decir que no lo sean del todo, pero sí más vulnerables. Otras además son el coladero perfecto para que puedan filtrarse datos privados tuyos o que te veas afectado por malware.

Por lo que es peor es que la propia app oficial puede detectar que usas una no avalada por ellos y te restrinja la cuenta forma temporal o permanente. En este último caso no podrás volver a usar WhatsApp con tu número, un inconveniente de bastante calado. No merece la pena arriesgarse nunca. Por eso, siempre debes descargar la app de WhatsApp de las tiendas oficiales de Google y Apple, además de en la propia web de la app.

Aquí te dejamos una lista de aplicaciones no oficiales de WhatsApp que pueden ser peligrosas y podrían llevar a la suspensión de tu cuenta de WhatsApp.

WhatsApp Plus: conocida por sus amplias opciones de personalización, incluyendo funciones como ocultar la vista de estados y la anti-eliminación de mensajes.

GBWhatsApp : ofrece características como usar la cuenta en dos dispositivos simultáneamente y personalización de la fuente de texto.

WhatsApp Aero: incluye funciones como descarga de temas, programación del envío de mensajes y personalización de la interfaz.

YOWhatsApp (YoWA) : amplía las opciones de privacidad, permitiendo ocultar que el usuario está en línea.

: amplía las opciones de privacidad, permitiendo ocultar que el usuario está en línea. FMWhatsApp: permite descargar temas para personalizar la interfaz, escribir estados más largos, usar dos cuentas a la vez, y bloquear el acceso a conversaciones de forma independiente​​.

Si deseas estar sobre seguro, nada de complicaciones innecesarias, descarga la app desde estos enlaces para Android y iOS y haz un uso eficiente efectivo y eficiente de la app que ha logrado batir récords.